Apple gaat nieuwe manieren aanbieden voor het doen van aankopen in de fysieke Apple Store. In plaats van dat je je product vanuit de winkel meeneemt, kan het ook worden thuisbezorgd. Dat kan in een aantal situaties goed van pas komen.

Als je graag direct bij Apple zelf shopt, kun je kiezen uit twee methodes: in de fysieke winkels (bijvoorbeeld in Amsterdam, Haarlem, Den Haag of Brussel) of via de online Apple Store. Het voordeel van de fysieke winkel is dat je het product kan bekijken en meteen mee kan nemen, terwijl de online Apple Store vaak meer voorraad heeft, je er de deur niet voor uit hoeft en je bestelling gewoon thuis bezorgd wordt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple beide aankoopmethodes combineren, doordat je bij een bezoek in de winkel ook iets kan laten verzenden naar je eigen huis.



Aankopen in fysieke Apple Store straks ook laten thuisbezorgen

Volgens Bloomberg gaat Apple een extra dienst aanbieden waarbij een aankoop die je doet in de fysieke Apple Store, ook kan laten verzenden. Je neemt het product dan niet mee vanuit de winkel naar huis, maar geeft gewoon je afleveradres door zodat het thuisbezorgd wordt. Intern wordt dit de EasyPay Online Ordering genoemd. Maar het grote verschil met de online Apple Store, is dat je de aankoop zelf dus wel gewoon in de fysieke winkel doet, via het EasyPay-systeem van de winkels. Dit is bijvoorbeeld handig als een product toch niet op voorraad blijkt in de winkel zelf. Een medewerker kan het dan gewoon vanuit een groter magazijn laten versturen. Je hoeft dan niet zelf nog via de online Apple Store de bestelling te plaatsen.

Ook helpt dit Apple om te voorkomen dat een klant het product toch niet ergens anders koopt als blijkt dat deze niet in de winkel op voorraad is. Bovendien is het soms praktischer om een aankoop in de winkel te laten verzenden, bijvoorbeeld omdat het product nogal groot is (zoals bij een iMac). Je wil bijvoorbeeld wel graag in de winkel het product uitkiezen en nog even zelf zien en als je de aankoop eenmaal gemaakt hebt, kun je hem dus wel gewoon laten verzenden.

Het nieuwe EasyPay Online Ordering is daarmee een soort omgekeerde versie van de Pickup-dienst, waarmee je online bestellingen in de winkel kan afhalen.

Mogelijk ter voorbereiding van Vision Pro

Gurman speculeert dat dit ook gevolgen kan hebben voor voorraden in sommige winkels. Winkels met minder ruimte kunnen bijvoorbeeld minder voorraad aanmaken, omdat een product toch altijd verstuurd kan worden. Ook zou dit een voorbode kunnen zijn voor de verkoop van de Vision Pro. Doordat je het product zelf samen kan stellen (hoofdband, lenzen op sterkte, enzovoorts), kan een bepaald onderdeel dat niet op voorraad is makkelijker nagezonden worden binnen dezelfde bestelling. Bij de Apple Watch kun je ook al de kast en het bandje los van elkaar uitkiezen, maar als één van twee niet beschikbaar is, moet je momenteel nog naar een alternatief zoeken (zoals bestellen via de online Apple Store).

Het nieuwe EasyPay Online Ordering zou begin augustus van start gaan, zo blijkt uit een interne memo. Of dit meteen in alle winkels beschikbaar komt of alleen in bepaalde vestigingen in een select aantal landen, is nog niet bekend. We weten dus ook nog niet zeker of dit in meteen in Nederland en België beschikbaar komt.

Today at Apple veranderingen

Gurman schrijft ook dat de Today at Apple-sessies veranderingen krijgen. Deze gratis workshops worden aangeboden in de winkels. Ook dit jaar is er weer een zomerkamp. Maar Apple is de laatste tijd sommige winkels aan het vernieuwen, waarbij onderdelen als de videowall en het forum met zitjes ontbreekt. Hoewel Gurman niet zegt welke veranderingen er voor de sessies aan komen, zou het te maken kunnen hebben met recente wijzigingen in sommige onlangs vernieuwde Apple Stores, zoals Tysons Corner.