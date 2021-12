Hoewel er aanvankelijk weinig nieuws in deze update leek te zitten voor Nederlanders en Belgen, kwam er aan het einde van de betaperiode plots goed nieuws. Siri op de HomePod spreekt vanaf versie 15.2 Nederlands! De meeste mensen met een HomePod gebruikten het apparaat in het Engels, maar dat hoeft nu niet meer.



HomePod software-update 15.2 beschikbaar

Verdere updates zijn ondersteuning voor het nieuwe Apple Music Voice-abonnement. Hiermee kun je (in landen waar het wordt verkocht) een goedkoper Apple Music abonnement nemen die je alleen met je stem kan bedienen. Het Apple Music Voice-plan is voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar. Verder herkent Siri nu specifieke stemmen in het Duits. In de release notes staat niet dat Siri wordt ondersteund in het Nederlands, maar we hebben op de redactie kunnen bevestigen dat het wel werkt.

Bekijk ook HomePod nu snel in Nederland? Siri vanaf 15.2 ook in Nederlands op de HomePod (mini) Vanaf software-update 15.2 kan de HomePod eindelijk Nederlands. Apple voegt dit toe een de aankomende software-update. Het lijkt er daardoor op dat de speaker zeer binnenkort ook in Nederland te koop is, zo ontdekte iCulture.

De taal wijzigen na het installeren van software-update 15.2 doe je zo:

Open de Woning-app. Hou de HomePod (mini) waarvoor je de Siri-taal wil wijzigen ingedrukt en scroll naar onderen. Tik onder het kopje Siri op Taal. Kies daar Nederlands en bevestig eventueel of je de taal wil wijzigen op alle HomePod-speakers.

Lees ook onze tip over de instellingen van Siri op de HomePod.

Bekijk ook Zo werkt Siri op de HomePod: stem wijzigen en andere instellingen Hoe gebruik je 'Hé Siri' op de HomePod en welke functies en instellingen zijn er beschikbaar? In deze tip leggen we alles uit over Siri op de HomePod: van stem wisselen tot het uitschakelen dat Siri op de HomePod steeds meeluistert.

Release notes HomePod software-update 15.2

Dit zijn de release notes van HomePod software-update 15.2:

Softwareversie 15.2 bevat ondersteuning voor het Apple Music Voice-abonnement, een nieuwe abonnementsvorm die is ontworpen om met Siri toegang te krijgen tot muziek. Daarnaast biedt deze versie Siri-stemherkenning voor nieuwe talen. Deze update bevat ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 15.2 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.