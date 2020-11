HomePod mini niet geschikt als Mac-speaker

Als je al wat langer rondloopt in het Apple-landschap, ken je vast nog wel de transparante speakers die Apple ooit bij de iMac leverde. Deze Apple Pro-speakers waren ronde bolletjes die met een kabel verbonden waren met de iMac G4, een desktop computer die zelf ook wel ‘bolletje’ wordt genoemd. Ze werden gemaakt door Harman Kardon, dat tegenwoordig onderdeel van Samsung is. De HomePod mini’s leveren prima geluid en het zou dan ook handig zijn als je ze als stereopaar op je bureau kon gebruiken, verbonden met je MacBook. Maar dat kan niet.





De iMac G4 met Apple Pro-speakers.

De HomePod mini zou eigenlijk prima zijn als bureauspeaker. Ze kosten 94 euro per stuk (via Apple in Duitsland) en voor nog geen tweehonderd euro heb je dan een speakerset van prima kwaliteit voor meeslepende YouTube-ervaring tussen de werkzaamheden door. Of voor wie dat wil: een complete film kijken van achter je bureau.



Dit zou ideaal zijn: twee HomePod mini’s naast je MacBook.

Er zullen genoeg mensen zijn die het al helemaal in hun hoofd hadden. De HomePod mini’s zijn klein en op een zwart of wit bureau kun je de speakers extra onopvallend maken door dezelfde kleur te kiezen. Alleen kan het niet. Je kunt bij het afspelen van muziek vanuit iTunes, de Muziek- en de TV-app wel kiezen voor het stereopaar, maar verder gaat het niet. In de meeste andere apps werkt het niet. Je kunt dan alleen naar één speaker streamen.



De Muziek- en TV-app is wel geschikt voor twee HomePods, maar bij een YouTube-filmpje in Safari kijken kan het niet.

Je kunt de audio niet vanuit de menubalk van de Mac doorsturen naar meerdere speakers, zelfs niet als het een HomePod-stereopaar is. Dat was al zo bij de grote HomePod, die vanwege z’n prijs en grootte niet zo geschikt was als stereospeaker op je bureau. Maar de HomePod mini’s die zo aan de transparante speakerbolletjes van vroeger doen denken, zouden er wat mij betreft wel geschikt voor moeten worden. Voor een handjevol eigen apps werkt het wel, bij de rest kun je alleen naar één speaker streamen, maar niet naar twee tegelijk.



Vanuit de Mac-menubalk kun je maar naar één speaker tegelijk streamen.

Er is een workaround, maar die is omslachtig en heeft ook zo beperkingen. Zo kun je het geluidsvolume alleen aanpassen door bovenop de HomePod te tappen. Je kunt het volume niet aanpassen via de menubalk van de Mac. Ook moet de Muziek-app altijd open staan en heb je te maken met vertraging omdat het AirPlay 1 is – niet fijn als je een filmpje zit te kijken.

Mocht je overigens plannen hebben om de HomePods op de tv aan te sluiten, dan zijn er ook beperkingen. Je kunt ze alleen aansluiten via een Apple TV en het werkt alleen goed als je alles via de Apple TV regelt en bijvoorbeeld niet via de kabel kijkt. Verder kun je de HomePods niet als speakers in een 5.1 setup opnemen. Wil je dit allemaal doen, dan ben je echt beter af met Sonos-speakers.