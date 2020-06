De leukste apps van week 26-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: Perfect Quote

Als je op zoek bent naar een inspirerende quote bij je Instagramfoto wil je natuurlijk een quote die past bij wat er te zien is. Je wil geen quote die cliché is, dus wat doe je dan? Dan download je Perfect Quote. Deze app scant foto’s met machine learning en geeft tags aan jouw foto. Dat is goed voor de privacy, want jouw foto zelf wordt niet geüpload. Deze tags worden naar de server gestuurd, waarna jij quotes krijgt die passen bij de tags. Soms hebben ze er ook weinig mee te maken, maar dat is niet per se erg.

Heeft jouw foto meerdere tags, dan kun je zelf kiezen voor welke tag je een quote wil. De app heeft zelf opties om de foto verder te bewerken, maar je kan de quote ook zelf overnemen. Standaard heeft de quote een zwarte achtergrond, maar dat kan je veranderen. Ook de vorm van de quote en de afbeelding is aan te passen. De app geeft je één afbeelding per dag met de gratis versie, maar zolang je niet de foto exporteert kun je oneindig veel quotes opvragen en gewoon zelf overnemen.