De leukste apps van week 27-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: RainViewer RainViewer is een soort mooiere versie van Buienradar. Je kunt het weer snel opvragen voor je huidige locatie, maar ook voor thuis en op het werk. De app maakt gebruik van meer dan 1000 radars, maar je kunt ook één specifieke radar opvragen. Voor als je het handig vindt heeft de app de mogelijkheid om tot 48 uur in het verleden te kijken. Het vooruitzicht gaat tot 14 dagen. De app heeft een echte iOS-stijl en is makkelijk in gebruik. Is er regen verwacht rondom bijvoorbeeld jouw werk, dan krijg je daar van tevoren al een waarschuwing voor. Dan kun je gauw nog even een paraplu meenemen (of, als het echt tegen zit, even thuis werken). Een deel van de functies zijn alleen beschikbaar met het abonnement van €16,49 per jaar, maar er is tijdelijk een aanbieding waar je automatisch 30% korting krijgt.

Ferry Nice

Reis je met de pont naar de andere kant van het IJ in Amsterdam? Dan kan Ferry Nice van pas komen. De app is simpel: Je voert je veerhaven in, je geeft aan hoe laat je wil vertrekken en je krijgt een lijst met alle relevante ponten. Het vertrekpunt staat links in de lijst met daaronder de vertrektijd. Rechts staat de resterende tijd tot de pont vertrekt. Dit telt live af en je hoeft nergens meer op te tikken. Dat maakt de app uitermate geschikt voor als je moet rennen naar de pont. Je kunt ook snel zien hoe laat de laatste ponten gaan zodat je op tijd vertrekt.

De app is ontworpen door de Nederlandse Jelle die in Amsterdam-Noord heeft gewoond en regelmatig met de pont moest. Er was voor hem geen goedwerkende app beschikbaar en uit die frustratie kwam Ferry Nice uit voort. Toch bestond er al een app die ongeveer hetzelfde doet: Pontveer.

Originate

Met Originate creëer je kunst, maar niet zomaar kunst. Je kunt tot wel 5 lagen aan parallax-effecten maken. Je kunt het eindresultaat bekijken in augmented reality, waardoor alle lagen tot leven komen. Tot in detail kun je de sterkte van alle effecten aanpassen. Gebruik je een iPad met Apple Pencil? Dan kun je gebruikmaken van de Apple Pencil ondersteuning om gedetailleerder te werk te gaan. Helaas is dit een apart type kunst wat je niet zo makkelijk deelt als een 2D-afbeelding. Dat maakt het delen wat lastiger, maar niet onmogelijk. Een echte ervaring beleef je echter alleen als de ontvanger ook de app heeft en jouw werk importeert.

Punkt

Punkt is een app om je dagboek bij te houden. Wat er bijzonder aan is? Het ontwerp! Er zijn veel apps om je dagen bij te houden, maar Punkt maakt het eenvoudig om jouw gevoel te analyseren. Als je een paar dagen op rij je emotie in kaart brengt kun je na een paar dagen al een grafiek zien. Na een tijdje kun je misschien zelfs patronen herkennen, bijvoorbeeld dat je op maandagen somberder bent. Een ander doel van de app is om in één zin jouw dag te beschrijven. Daarna geef je met steekwoorden aan wat dit gevoel veroorzaakte en of het positief of negatief is. Na een week zie je hoeveel procent van jouw emotie bijvoorbeeld door werk wordt veroorzaakt of door je relatie. Dat kan positief en negatief zijn.

Ascend

Deze app is bedoeld voor mensen die vaak traplopen. Ascend geeft je een uitgebreide analytische weergave van jouw prestaties. Daarnaast maakt de app van traplopen ook een spelletje. Heb je genoeg gelopen, dan behaal je bijvoorbeeld het Empire State Building-achievement. Ga je verder, dan haal je zelfs het Burj Khalifa-achievement en ga zo maar door. De app heeft Apple Gezondheid integratie waardoor al je gegevens netjes in een overzicht blijven. Ben je op zoek naar meer uitdaging? Dan kun je in Ascend een doel voor jezelf opstellen en jezelf letterlijk en figuurlijk omhoogwerken.