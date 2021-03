Als je je Apple Watch-bandje bij de Apple Store koopt, weet je dat deze echt is. Maar wat als je een goede deal voor een tweedehands bandje kunt vinden? Hier vind je een aantal tips om te controleren of het een origineel Apple Watch-bandje is.

Originele Apple Watch-bandjes herkennen

Sommige mensen geven niets om originele Apple Watch-bandjes. Ze kopen liever een namaakbandje van AliExpress, omdat die veel goedkoper zijn. Je kunt wel tien nepbandjes kopen voor de prijs van één echte. Draag je liever echte Apple Watch-bandjes dan is er één manier om zeker te weten dat je het origineel te pakken hebt: rechtstreeks bij Apple kopen. Ook bij APR’s vind je originele Apple Watch-bandjes en bij gangbare winkelketens zoals MediaMarkt en Coolblue mag je er ook vanuit gaan dat je origineel krijgt geleverd. Maar wat als je een tweedehands bandje wilt kopen en niet helemaal zeker bent? Met de tips hieronder kun je controleren of het bandje echt is.



Voor originele bandjes kun je terecht bij:

#1 Originele verpakking

Levert de verkoper een originele verpakking mee? Dit is vaak al meteen op de Marktplaats-foto’s te zien. Let daarbij op of de sticker op de achterkant goed leesbaar is: die vermeldt namelijk het typenummer, het formaat (38/40mm of 42/44mm) en de kleur. De verpakkingen voor Apple Watch-bandjes hebben altijd hetzelfde uiterlijk: wit voor de Apple-bandjes en zwart voor de Nike+ bandjes en speciale uitvoeringen zoals de Black Unity-band. Overigens heb je bij een bandjes met originele verpakking nog geen garantie dat het 100% echt is. Iemand zou een Milanese Loop-band in originele verpakking kunnen kopen en kan vervolgens de verpakking met een nepbandje erin tweedehands aanbieden op Marktplaats. Je denkt dan dat je voor 50 euro een goede deal hebt, maar bent opgescheept met een bandje van 10 euro. Daarom is het goed om ook naar de volgende punten te kijken.

#3 Twee lengtes

Nepbandjes worden vaak geleverd in een standaardmaat, die de meeste mensen wel past. De originele Apple Watch-bandjes krijg je altijd in drie stukken geleverd: het standaarddeel met gesp en twee langere stukken met gaatjes in de maten S/M en M/L. Krijg je je bandje in maar twee stukken geleverd, dan zou je de verkoper kunnen vragen waar het andere deel is gebleven.



Origineel (boven) en nep (onder) in de kleur ultraviolet, een erg gewilde kleur.

#3 Prijs

Een origineel Apple Watch-bandje van minder dan 10 euro is niet erg realistisch. Bij bandjes die nog vrijwel nieuw zijn ligt de tweedehands prijs nog steeds op 20 euro of meer. Je kunt een verkoper treffen die geen idee heeft van de waarde, maar die kans is niet zo groot. Ook tweedehands verkopers weten dat Apple-producten hun waarde houden. Overigens moet je je ook hier niet blind op staren. Een duur bandje hoeft niet altijd origineel te zijn. De verkoper kan domweg een hoge prijs hanteren om je op het verkeerde been te zetten.



Boven een origineel bandje, daaronder namaak.

De prijs van een bandje is vaak afhankelijk van de kleur. Gewilde kleuren of bandjes die moeilijk verkrijgbaar zijn, zijn vaak wat duurder. Soms kan dat de moeite waard zijn, bijvoorbeeld als je al lange tijd op zoek bent naar die ene kleur.

Er zijn echter ook mensen op Markplaats die bandjes in de standaardkleuren zwart en wit voor rond de 40 euro proberen te verkopen. In dat geval kun je je afvragen of het de moeite waard is. Inclusief verzendkosten ben je waarschijnlijk net zoveel kwijt als bij Apple zelf. Zoek je een goedkoop origineel bandje, dan raden we aan om eens goed bij de aanbiedingen te kijken. Bij Amazon.nl hebben we de originele Apple Watch-bandjes in zwart en wit wel eens in de aanbieding gezien voor 15 euro per stuk. Maar meestal zullen retailers er tussen de 30 en 40 euro voor vragen, wat op zich een prima prijs is voor een origineel bandje.

#4 Maatopdruk

De originele Apple Watch-sportbandjes hebben aan de binnenkant een opdruk. Op de ene helft staat de maat (bijvoorbeeld ’44mm’), terwijl op de andere helft de grootte staat genoemd (bijvoorbeeld ‘S/M’). Bij de nepbandjes is deze tekst meestal niet aanwezig. Bij sommige bandjes zie je een maatopdruk op de lug (de aansluiting die je in de horlogekast steekt), zoals hier te zien is.

#5 Opdruk ‘Assembled in China’

Op de lugs die Apple gebruikt is de tekst ‘Assembled in China‘ te zien. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Milanese Loop-bandjes. Bij lugs die derde partijen kunnen kopen staat er ‘Made for Apple Watch’ op.

#6 Opdruk op zijkant van de aansluitpin

Apple Watch-bandjes klikken vast dankzij een metalen aansluitpinnetje in het midden. Als je die naar buiten duwt is er bij de originele Apple Watch-bandjes een opdruk te zien (zie foto). Hiervoor heb je wel haviksogen of een microscoop nodig.

#7 Andere materialen en kleuren

De meeste namaak is best goed gelukt: het uiterlijk is vrijwel hetzelfde, de pinnen zijn in dezelfde metalen kleur uitgevoerd en de lug (de aansluiting die je in de horlogekast steekt) is precies hetzelfde als bij de originele bandjes. Is een van deze onderdelen van plastic of een ander materiaal gemaakt, dan kan dat duiden op namaak. Apple gebruikt wel eens andere kleuren en materialen voor de pinnen en aansluitingen, maar vaak gaat het daarbij om exclusieve exemplaren en die worden niet voor een habbekrats op Marktplaats aangeboden. Ook het uiterlijk van de metalen onderdelen kan net iets anders zijn. Zo heeft de achterkant van de pin bij een namaakbandje vaak een wat meer glimmend uiterlijk.



Links de originele band, rechts de namaak.

De bandjes hebben soms ook iets andere eigenschappen. Zo blijft een originele Milanese Loop op z’n kant staan als je het horloge met bandje op tafel legt. Een Apple Watch met nepbandje blijft niet op z’n kant liggen, maar valt plat neer.

Bij Gevlochten Solobandjes heb je misschien eerder de neiging om voor een nepbandje te kiezen, vanwege de hoge prijs (€99) van het origineel. Juist bij deze bandjes is er erg veel verschil in kwaliteit: het materiaal voelt minder prettig aan op de huid en het vlechtwerk is slordiger.

#8 Nettere afwerking

Als je een tweedehands bandje gaat afhalen bij een verkoper, kun je het bandje al even in handen houden. Aan de afwerking is dan vaak al wel te zien en te voelen of het om een echt exemplaar gaat. De randen bij nepbandjes zijn wat slordiger afgewerkt, de connectiepunten op de lug zijn wat minder soepel en er kunnen andere slordigheden aanwezig zijn. Neem een origineel bandje mee, zodat je het ‘handgevoel’ kunt vergelijken. Dit verschil kan tussen de verschillende generaties bandjes wel iets wisselen.

#9 Informeer jezelf

Hoe meer je van de originele Apple Watch-bandjes weet, hoe beter je een nepexemplaar kunt herkennen. In de Bandbreite-app vind je alle originele bandjes die Apple heeft uitgebracht, inclusief releasedatum en originele prijs. Daarmee kun je goed vergelijken of een bandje überhaupt door Apple is uitgebracht en hoe het er uit zou moeten zien. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij Hermès-bandjes, die mensen niet zo vaak in handen hebben gehad, waardoor herkennen van origineel en nep wat moeilijker is. Op internet zijn vaak foto’s van de bandjes in gebruik te zien, zodat je een goede indruk krijgt hoe het bandje in het dagelijks leven oogt.

Waarom een origineel Apple Watch-bandje?

We hebben een nepbandje in ultraviolet gekocht, om te kijken wat nu eigenlijk het verschil is met een origineel Apple Watch-bandje. Het nepbandje wisten we voor €2,99 op de kop te tikken en de verkoper deed er dan ook niet geheimzinnig over dat dit een nepbandje is. Op het eerste gezicht is er nauwelijks verschil te zien met het origineel. Het materiaal voelt iets stroever aan dan het fluorelastomeer dat Apple gebruikt, omdat de meeste nepbandjes van een iets ander materiaal (vaak siliconenrubber) zijn gemaakt. De kleur kan ook iets anders zijn.

In feite zijn nepbandjes vaak van best goede kwaliteit. Mocht je geen geld hebben om originele bandjes te kopen en wil je wel beschikken over sportbandjes in meerdere kleuren, dan kan het best een idee zijn om ze te kopen. Omdat er ander materiaal is gebruikt, dat niet uitgebreid getest is op allergieën en irritaties kan zo’n goedkoper bandje wel wat vaker huidproblemen geven. Over duurzaamheid en kapot gaan kunnen we niet zoveel zeggen, omdat we deze bandjes niet uitvoerig hebben getest.

Wat we er wel over kunnen zeggen, is dat het niet zo milieuvriendelijk is om enorme hoeveelheden goedkope plastic troep te kopen dat na een paar maanden alweer op de afvalberg belandt. De bandjes van Apple gaan zelden kapot, verkleuren nauwelijks (afhankelijk van kleur en intensiteit van gebruik) en vertonen ook weinig gebruikssporen. Alleen bij de Milanese Loop en bij de leren bandjes kunnen wat gebruikssporen optreden en bij de Nike-bandjes kan het materiaal wat gaan glimmen. Bij de sportbonden kan dit ook gebeuren bij intensief gebruik. Maar dat is ook bij de nepbandjes het geval.