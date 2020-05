Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van april 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: HLTH Ik heb zelf de neiging om steeds naar voor te leunen als ik achter de computer werk. Daar kreeg ik rugpijn van. Daarom ontwikkelde ik in 2016 een tooltje dat me waarschuwde als ik te ver naar voren leunde. Moeilijker dan gedacht! Vier jaar heeft Jordy van Kuijk eraan gewerkt: een programma om je zithouding in de gaten te houden. Ideaal als je lang moet thuiswerken en last van je rug krijgt. Jordy: Hij probeerde het algoritme te optimaliseren met machine learning, maar had te weinig trainingsdata. Het project kwam daardoor stil te staan en Jordy ging verder met zijn normale werk als freelance iOS-ontwikkelaar. Maar nu veel mensen thuis zitten heeft hij de app weer opgepakt, maar nu met een vereenvoudigde aanpak. Een week later konden vrienden en familie het al testen en omdat hun reacties positief waren brengt Jordy de app nu uit. De timing is in ieder geval perfect. HLTH is alleen op de Mac te installeren en werkt ook met de Touch Bar. Je hebt minimaal macOS 10.12 (Sierra) nodig. Downloaden is gratis! Lees ook onze review van HLTH. Bekijk ook Review: HLTH, deze Nederlandse app houdt je zithouding in de gaten Als je veel moet thuiswerken heb je misschien niet altijd de juiste zithouding. De Nederlandse ontwikkelaar Jordy van Kuijk heeft daarom een Mac-programma gemaakt om je zithouding in de gaten te houden. Handig of irritant?

Stilte

Sssh! Heb je even geen zin in afleiding en meldingen die je om de oren vliegen? Probeer dan eens Stilte. Deze Nederlandse app blokkeert tijdelijk content van Twitter, Facebook, Instagram en meer. Dat is handig als je moet focussen op werk, maar ook als je gewoon even niet verbonden wil zijn. Stilte haalt ook de verleiding om iets te delen weg door deelknoppen in Safari weg te halen. De app is beschikbaar voor Mac, iPhone en iPad als één aankoop.

InstaRemind

InstaRemind is een strak ontworpen Mac-app die al jouw herinneringen en belangrijke taken voor je bewaart. Qua design lijkt het op de standaard Herinneringen-app van Apple. Door een (zelfgekozen) sneltoets in te drukken maak je eenvoudig een nieuwe herinnering aan. Met een hekje (#) kun je de lijst aangeven waarin de herinnering moet verschijnen. Ook een deadline kun je in één keer intoetsen. Bij Apple’s eigen app gaat dit allemaal net wat omslachtiger. Bovendien is InstaRemind te bedienen vanuit je menubalk.

Tuinvogelgids

Wil je alles weten over de vogels bij jou in de buurt? Met de Tuinvogelgids-app heb je de meest voorkomende tuinvogels met geluiden altijd op zak. De app omschrijft meer dan 100 soorten en heeft foto’s van natuurfotograaf Han Bouwmeester. De app is gemaakt door twee jonge net afgestuurde ontwikkelaars en de vormgeving is gemaakt door een student Communicatie- en Informatiewetenschappen.

CheckID

Je kunt al enige tijd jouw identiteit bij de DigiD app bevestigen door je iPhone tegen je identiteitsbewijs te houden. Dit werkt met de NFC-lezer die iedere iPhone sinds de iPhone 6 heeft. Maar wat nou als bijvoorbeeld je ouders hun identiteit willen bevestigen, maar zelf geen telefoon met NFC hebben? Daarvoor is er nu CheckID. Deze app van de overheid maakt het mogelijk om via een NFC-telefoon (jouw iPhone dus) de identiteit op een andere telefoon te bevestigen.

Om dit te doen maken de twee telefoons een beveiligde verbinding met de bekende koppelcodes van DigiD. Vervolgens scant de NFC-telefoon een identiteitsbewijs, waarna deze gegevens beveiligd worden overgezet naar de andere telefoon. Dit maakt het een stuk sneller voor de andere persoon om overheidszaken te regelen met hun telefoon.

Kenteken Check 5.0

Versie 5.0 van Kenteken Check is verschenen, een app waar we al eerder over hebben geschreven. In versie 5.0 kun je nu direct vanuit de app gratis en betaalde rapporten downloaden. Het is bovendien nu de enige kenteken-app met ondersteuning voor quad, trike en brommobiel. Bovendien was het al langer de enige app met kentekenplaten voor bromfiets, snorfiets en motor. Op basis van 80 eigenschappen kun je de gegevens van 14 miljoen voertuigen doorzoeken.

Bloeddruk Dagboek

De Nederlandse app Bloeddruk Dagboek is een al lagner bestaande app om je bloeddruk bij te houden. De app heeft nu een update gekregen met iOS 13-features zoals een donkere modus en een nieuwe stijl voor de edit-schermen. Het Bloeddruk Dagboek is bedoeld voor wie thuis regelmatig de bloeddruk meet met een traditionele bloeddrukmeter. Met de app kan een meting eenvoudig ingevoerd worden. Alle metingen worden gewoon op de iPhone opgeslagen, waardoor privacy maximaal is gewaarborgd. Ook kun je de metingen delen met de huisarts of specialist dankzij de export naar PDF of CSV (voor spreadsheets).

Door de visualisatie is het gemakkelijk om de metingen met de persoonlijke streefwaarden te vergelijken en zo de voortgang te controleren. Je kunt kiezen uit meerdere kleurthema’s.

MedicatieThuis

Voor de regio Amsterdam heeft de Zuidas Apotheek een nieuwe app gemaakt. Met de MedicatieThuis-app regel je zelf je recepten en hoef je niet meer elke maand naar de apotheek om je medicatie op te halen. Via de app wordt het bij je thuisbezorgd. Alles rondom je medicatie heb je zelf in eigen hand, wat vooral in deze tijden van corona goed van pas komt voor de kwetsbare groep mensen. Voorlopig werkt de app dus alleen in de regio van Amsterdam.

