Wil je horen hoe laat het is? Laat Mickey of Minnie Mouse dan de tijd voor je uitspreken. Op de Apple Watch laat je Mickey en Minnie Mouse met een tik op het scherm zeggen hoe laat het is.

Op de Apple Watch kun je Mickey Mouse instellen als wijzerplaat, waardoor hij met z’n handen aangeeft hoe laat het is. Maar wist je dat deze wijzerplaat iets extra’s heeft? Zowel Mickey Mouse als Minnie Mouse kunnen de tijd hardop uitspreken met hun originele Nederlandse stemmen. Zo werken de Mickey Mouse wijzerplaat.

Mickey Mouse en Minnie Mouse op de Apple Watch

Om Mickey Mouse of Minnie Mouse op je Apple Watch in te stellen, wijzig je simpelweg je wijzerplaat. Zo werkt het:

Houd je vinger ingedrukt op de wijzerplaat van de Apple Watch. Scrol helemaal naar rechts en tik op het plusje bij Nieuw. Zoek bij de letter M de Mickey Mouse-wijzerplaat op. Voeg deze toe. Wil je liever Minnie Mouse? Scrol dan naar beneden. Druk op de ronde Digital Crown aan de zijkant als je tevreden bent.

Je kunt ook een nieuwe wijzerplaat instellen via de Watch-app op je iPhone. Meer over het aanpassen van wijzerplaten, lees je in onderstaande tip.

Mickey en Minnie Mouse de tijd laten uitspreken

Je kunt Mickey en Minnie Mouse ook hardop de tijd laten uitspreken. Het enige wat je daarvoor hoef te doen, is op de wijzerplaat te tikken zodra Mickey Mouse of Minnie Mouse zichtbaar zijn. De tijd wordt dan hardop uitgesproken. Let er wel op dat je het geluid van je Apple Watch aan zet. Dit kun je doen via het Bedieningspaneel.

Wat Mickey of Minnie tegen jou zegt, is bovendien afhankelijk van het moment van de dag. ’s Ochtends krijg je vaak een enthousiaste goedemorgen, terwijl je later op de avond een slaap lekker-groet krijgt. Op welk moment je het ook vraagt, Mickey en Minnie zullen je altijd vertellen hoe laat het is.

Mickey of Minnie Mouse praten niet

Hoor je toch geen vrolijke Disney-stem? Check dan de volgende instelling:

Open op je iPhone de Watch-app. Ga naar Klok. Zet de schakelaar bij Spreek tijd uit aan.

Wil je dat Mickey of Minnie Mouse zelfs de tijd uitspreekt als de stille modus actief is? Vink dan de optie Spreek altijd uit aan. Hou dan twee vingers op de wijzerplaat om de tijd uit te laten spreken.

Hoor je het nog steeds niet? Zet dan eerst de stille modus op je Apple Watch uit. Open hiervoor het Bedieningspaneel en zorg dat het belletje niet meer gekleurd is.

Als je Mickey of Minnie Mouse toch iets te kinderachtig vindt, dan zijn misschien de Toy Story-wijzerplaten iets voor jou! Ze kunnen niet praten, maar hebben wel allerlei leuke animaties die veranderen zodra je je pols optilt.

Als zelfs deze stappen niet helpen, verwijder dan de wijzerplaat en voeg deze opnieuw toe volgens de stappen bovenaan dit artikel. Heeft ook dit niet geholpen, volg dan deze stappen:

Zorg ervoor dat de Apple Watch verbinding heeft met wifi. Leg de Apple Watch op de oplader. Wacht ruim 15 minuten. Haal de Apple Watch van de oplader, doe hem om je pols en probeer het opnieuw.

Tijd uitspreken door gewone stem

Je kunt in plaats van Mickey en Minnie ook een gewone stem de tijd laten uitspreken. Deze functie heet ‘voelbare en hoorbare tijd‘ en is te activeren in de Watch-app op je iPhone of op de Apple Watch zelf. Hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn, lees je in onderstaande tip. Met de functie Buisklokken kun je zorgen dat er elk uur een gonggeluid of vogelgeluiden klinken. Maar de echte Disney-fan kiest natuurlijk voor Mickey en Minnie!

