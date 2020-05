De leukste apps van week 19-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

iCulture App van de Week: Artifit Doe je graag een workout, maar heb je eigenlijk iemand nodig die je feedback geeft op je houdingen? Download dan Artifit. Deze app ziet met kunstmatige intelligentie of je je rug wel recht houdt tijdens het squatten en geeft dat aan. Daarvoor moet je je camera op jezelf richten. De app houdt bij hoeveel squats en andere oefeningen je al gedaan hebt. Een interessante eigenschap van Artifit is dat de app handig is om je voortgang te bekijken wat je houding betreft. Zo zie je of je je rug nu wel vaker uit jezelf recht houdt. Verder is Artifit ook gewoon bedoeld als workout app met verschillende tutorials zoals je die wel vaker vindt. Qua design kan de app tippen aan veel alternatieven!

Brush

Als je nog poets met een gewone handtandenborstel, is het lastig om bij te houden hoelang je al poetst. Misschien kan Brush voor de Apple Watch jou daarbij helpen. Deze Apple Watch app is vrij simpel: start de timer van 2 minuten en stop met poetsen als je Apple Watch trilt. Om het gebruik van de app en het poetsen van je tanden te motiveren houdt Brush een streak bij. Alle gegevens worden via HealthKit naar de Gezondheid-app van Apple gestuurd. Benieuwd naar onze ervaringen? Lees dan onze review van Brush!

Bekijk ook Review: Brush, een tandenpoetstimer voor je Apple Watch met HealthKit Brush is een nieuwe Nederlandse app voor de Apple Watch. Het is een simpele timer voor het tandenpoetsen, maar werkt wel nauw samen met HealthKit. Dit komt vooral van pas als je nog ouderwets niet-elektrisch poetst.

Imperial Cook

Voor koks die nieuwe recepten willen proberen en moeite hebben om Amerikaanse maten om te rekenen, is er deze app. Al die cups, quarters, tablespoons en liquid ounces reken je eenvoudig om naar metrische eenheden met Imperial Cook. De app rekent niet alleen inhoud om, maar ook temperaturen en gewicht.

Imperial Cook kan natuurlijk ook van pas komen als je zelf een recept wil sturen naar een Amerikaanse vriend of familielid. De app is helemaal gratis, maar je kunt wel doneren aan de ontwikkelaar.

Here Kitty!

Een leuk spelletje om te spelen met kinderen: Met ‘Here Kitty!’ verstop je je iPhone waarna er af en toe de miauw van een poes uit komt. Je kunt van tevoren de moeilijkheidsgraad instellen. Dat verandert hoe vaak de poes miauwt. Als ‘ie gevonden is staat er op het scherm hoe lang het duurde, waarna het jouw beurt is om te zoeken! Op zaterdag is er altijd een vriendje van de poes, zoals een vogel, hond of muis.

How about mom

Moeders, opgelet. Niet omdat het bijna moederdag is, maar omdat deze app speciaal voor jou gemaakt is. De app begeleid je in het eerste jaar van het moederschap. Van de bevalling en kraamtijd tot je eigen gezondheid en emoties. Er zijn al veel apps die zich richten op de ontwikkeling van de baby, maar de app van een Nederlandse ontwikkelaar legt de focus juist op de moeder in spé. De app is gemaakt in samenwerking met experts en een medisch team uit de gezondheidszorg. Je vindt er informatieve artikelen, tips en audio en video cursussen.

Till

In tijden van corona zijn er maar weinig dingen die je kunt gaan doen. Gelukkig weten we allemaal dat dit niet eeuwig zal duren en kan het dus ontzettend leuk zijn om voorzichtig ideeën te bedenken en plannetjes te maken voor in de toekomst. Met Till kun je bijhouden hoe lang het nog duurt tot een bepaalde datum. Ook verjaardagen en jubilea bewaar je in Till. De app heeft ondersteuning voor mooie Instagram Story posts om met iedereen te delen waar je naar uitkijkt.

Inkscape

Inkscape is het proberen waard als je nog op zoek was naar een geavanceerde tekenapp op je Mac. Probeer dan Inkscape. Deze app geeft je redelijk veel sjablonen en andere manieren waarmee je uit de voeten kunt. Ben je met een grafisch project bezig of wil je je document wat serieuzer opleuken? Dan kan het de moeite waard zijn om met Inkscape het juiste icoontje te ontwerpen. Als je klaar bent kun je je werk exporteren als PNG-bestand.

Je kunt Inkscape gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar. Ook voor Windows en Linux.

Activity Stats

Hou je je activiteit met je iPhone of Apple Watch bij? Met Activity Stats krijg je al je statistieken te zien vanaf de dag dat je daarmee begon. Dat is misschien niet héél nuttig, maar wel leuk om bij te houden. Zeker als je al jaren een Apple Watch draagt. Bij ons op de redactie zitten we al bijna bij de miljoen verbrande actieve calorieën en meer dan tienduizend kilometer.

Abyss: ReadLater

Als je veel over het internet struint, kom je ongetwijfeld heel veel interessante artikelen tegen. Abyss kan je helpen om alles overzichtelijk te bewaren. Het is een zogenaamde lees-later-app. Abyss is een universele app die beschikbaar is op zowel iPhone, iPad als Mac. Het maakt dus niet uit op welk apparaat je iets tegenkomt, want in een paar stappen sla je deze op voor later. De app laat je ook je eerdere lijsten uit Pocket importeren. Abyss is gratis beschikbaar en heeft een optionele in-app aankoop voor premium functies.