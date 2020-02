Benieuwd naar het batterijniveau van de Siri Remote van de nieuwste Apple TV? Je kunt dit zelf makkelijk checken in de instellingen van de Apple TV. In deze tip lees je waar je de batterijstatus kunt vinden, ook voor eventuele gamecontrollers die op de Apple TV aangesloten zijn.

De Apple TV wordt sinds de vierde generatie geleverd met een Siri Remote en een Lightning-kabel om hem op te laden. De oplaadbare batterij in de afstandsbediening gaat maandenlang mee, maar vroeg of laat zul je toch moeten opladen. Via de Apple TV kun je makkelijk zien hoe vol de batterij van de Apple TV Remote nog is. Ook de batterijstatus van aangesloten gamecontrollers is simpel te achterhalen. In deze tip leggen we uit hoe je dat kan zien.

Batterijstatus Apple TV Remote opvragen met Siri

De snelste manier om het batterijniveau van je Apple TV Remote op te vragen, is door het simpelweg te vragen aan Siri. Houd de Siri-knop ingedrukt en vraag wat de batterijstatus is.

Batterijstatus Apple TV Remote controleren

De batterijstatus van de Siri Remote is te achterhalen via de instellingen van de Apple TV. Volg daarvoor onderstaande stappen:

Ga naar de Instellingen. Ga naar Afstandsbedieningen en apparaten. Onder het kopje Afstandsbediening zie je een knop met dezelfde naam. Met een icoontje kun je zien hoeveel stroom de afstandsbediening nog heeft. Selecteer nu de optie Afstandsbediening. Je ziet hier vervolgens het batterijniveau in percentages. Wil je de batterijstatus van andere apparaten bekijken, selecteer dan onder het kopje Andere apparaten de knop Bluetooth.

De batterij van de Siri Remote gaat volgens Apple bij normaal gebruik ongeveer een maand mee voordat je hem op moet laden, maar in de praktijk zul je waarschijnlijk nog veel langer mee doen. Je kunt de afstandsbediening zowel opladen via de computer als via een gewone stekker, met de meegeleverde Lightning-kabel.