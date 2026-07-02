Review: Is een plug-and-play thuisbatterij handig? Onze ervaring met de Zendure SolarFlow 2400 AC+

In deze review bespreken we de Zendure SolarFlow 2400 AC+ thuisbatterij, die via een app inzicht geeft in je stroomopslag. Hoe handig werkt dit en is het iets voor jou?

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een plug-and-play thuisbatterij voor huishoudens met zonnepanelen. Het systeem slaat zelfopgewekte stroom op voor gebruik later op de dag en is modulair uitbreidbaar tot 16,8 kWh. Met het naderende einde van de salderingsregeling per 1 januari 2027 wordt slim omgaan met zelfopgewekte energie steeds relevanter. In deze review duiken we dieper in de Zendure SolarFlow 2400 AC+.

Tekst, review en foto’s: Caro Willems. Het product is getest in juni 2026 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Zendure SolarFlow 2400 AC+ in het kort

De basisversie van de SolarFlow 2400 AC+ heeft een opslagcapaciteit van 2,4 kWh. Via het modulaire systeem zijn extra AB3000L-batterijen toe te voegen, elk goed voor 2,88 kWh aanvullende opslag, tot een maximum van 16,8 kWh. De voornaamste technische kenmerken:

Batterijcapaciteit (basis): 2,4 kWh

Uitbreidbaar: tot maximaal 16,8 kWh via extra batterijen

Laad- en ontlaadvermogen: 800 watt (tot 3.200 watt bij 5 batterijen)

Roundtrip-efficiëntie: tot 93% (in de praktijk circa 87%)

Geluidsniveau: 0 dB

Standby-verbruik: minder dan 5 watt

Verwachte levensduur: 15 jaar

Garantie: 10 jaar of 6.000 laadcycli

Afmetingen: 326 × 294 × 251 mm

Prijs: vanaf €1.089,-

Het maximale ontlaadvermogen van 3.200 watt is alleen haalbaar bij gebruik van 5 batterijen. Let op: dit vereist een aparte groep in de meterkast. Wie klein wil beginnen en later wil opschalen, kan dat doen zonder de bestaande installatie aan te passen.

Wat wij erg fijn vinden is dat de batterij erg compact is en daardoor niet een grote plek in de ruimte inneemt. De basisunit is ongeveer 30 centimeter hoog en breed. Zet je daar een extra batterij onder dan komt hier in de hoogte ongeveer 25 centimeter per batterij bij. Dit zorgt ervoor dat je in veel plekken in je huis wel een plek kunt vinden waar dit gemakkelijk past, zonder dat je boel hoeft te verbouwen.De batterij ziet er wel vrij saai uit aan de buitenkant en is in principe een groot grijs blok. Voor ons is dit helemaal prima, omdat de batterij gewoon op zolder bij de zonnepanelen installatie staat. En een thuisbatterij is natuurlijk ook geen accessoire dat je graag in de woonkamer zet.

Installatie zonder monteur

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ richt zich op huishoudens die al zonnepanelen hebben en hun opgewekte stroom beter willen benutten. In plaats van overtollige energie terug te leveren aan het net, sla je die op in de batterij voor gebruik in de avond. De installatie verloopt via een plug-and-play systeem: je steekt de stekker in het stopcontact en de batterij werkt direct samen met je bestaande zonnepanelen, zonder dat je de bestaande installatie hoeft aan te passen.

De setup verloopt volledig via de Zendure-app. Na het installeren van de app voeg je de energieopslagapparatuur toe, selecteer je het juiste model en houd je de IoT-knop drie seconden ingedrukt, waarna de app de batterij automatisch detecteert. Helaas duurde dit bij ons wel enige tijd en was het onduidelijk waardoor de batterij niet met de wi-fi wilde verbinden. Nadat we dit herhaaldelijk bleven proberen is het toch gelukt. Zendure adviseert zelf dat het aan te raden is om de batterij op een plek neer te zetten waar je een stabiele internetverbinding hebt.

Voor optimale werking raadt Zendure aan ook de bijbehorende P1-meter te installeren, waarmee het systeem je actuele energieverbruik uitleest. De installatie van de P1-meter van Zendure was erg makkelijk in de meterkast en meet ook direct het actuele verbruik. De inzichten hierover zijn erg duidelijk in de app, waardoor je een goed beeld hebt van de verbruik. Heb je al een P1-meter van HomeWizard, EverHome of Shelly, dan bestaat een goede kans dat die ook compatibel is met het systeem. Dit hebben wij zelf alleen niet getest.

De installatie zelf is grotendeels gebruiksvriendelijk, vooral omdat er geen monteur nodig is en je de batterij gewoon via een stopcontact kunt aansluiten. De setup via de Zendure-app spreekt in grote lijnen voor zich, maar het verbinden met wifi ging bij ons minder soepel. Het was onduidelijk waarom de batterij in eerste instantie geen verbinding wilde maken en pas na meerdere pogingen lukte dit alsnog.

Vijf modussen voor energiebeheer

De Zendure-app biedt vijf modussen waarmee je bepaalt hoe de batterij energie opslaat en vrijgeeft. Van volledig automatisch tot volledig handmatig: er is een instelling voor elk type gebruiker en energiecontract.

Automatische modus: volgt het actuele energieverbruik via de P1-meter en bepaalt zelfstandig wanneer stroom wordt opgeslagen.

Zenki-modus: AI-gestuurd en gericht op dynamische energieprijzen; de batterij laadt wanneer stroom goedkoop is en ontlaadt bij hogere tarieven.

Eigen verbruikmodus: slaat overdag overtollige zonnestroom op en zet die ’s avonds in om aankoop van netstroom te beperken.

TOU-modus (time of use): werkt met vaste tariefmomenten en laadt bij lage tarieven, terwijl ontladen plaatsvindt bij hoge tarieven.

Aangepaste modus: volledige handmatige controle over laad- en ontlaadmomenten, afgestemd op je dagritme of energiecontract.

De Zenki-modus is met name interessant voor gebruikers met een dynamisch energiecontract, waarbij de stroomprijs per uur varieert. De automatische modus is de meest toegankelijke keuze voor wie de batterij zonder veel instellen wil laten werken. Wat verder nog goed is om te weten, is dat je geen abonnement voor de app nodig hebt om bepaalde functies te kunnen gebruiken.

Stroomuitval en veiligheid

Een praktisch voordeel is de ondersteuning bij stroomuitval. Binnen 20 milliseconden schakelt het systeem over naar batterijvoeding, zodat aangesloten apparaten zoals een koelkast of vriezer blijven werken. Hiervoor dien je het off-grid stopcontact in te schakelen en via de app stel je zelf in welk percentage van de capaciteit gereserveerd blijft voor dit doel. Standaard is dit ingesteld op 10 procent.

Voor de veiligheid beschikt de SolarFlow 2400 AC+ over een ingebouwd aerosol-blussysteem. Bij oververhitting of kortsluiting komt de koeling automatisch in werking, zonder dat er handmatig ingegrepen hoeft te worden.

Zendure SolarFlow in gebruik

Wij hebben de Zendure SolarFlow 2400 AC+ nu bijna een maand in gebruik en ervaren het vooral als een toegankelijke manier om bewuster met onze zelfopgewekte zonne-energie om te gaan. De inzichten in de app vinden we één van de sterkste onderdelen van het systeem. Je ziet duidelijk hoeveel stroom er op dit moment wordt verbruikt, hoeveel er wordt opgewekt, hoeveel er naar de batterij gaat en wanneer de batterij juist stroom teruggeeft aan het huishouden. Daardoor wordt energieverbruik veel tastbaarder. Je ziet bijvoorbeeld goed op welke momenten apparaten in huis meer stroom vragen en wanneer er juist ruimte is om zonne-energie op te slaan. Dat maakt het makkelijker om je eigen verbruikspatroon te begrijpen en bewuster om te gaan met opgewekte stroom.

Wij gebruiken op dit moment vooral de automatische modus, omdat we eerst wilden zien hoe de batterij zich in de praktijk gedraagt en voldoende data wilden opbouwen. Dat werkt prettig: de batterij regelt veel zelf en speelt in op het actuele verbruik in huis. Ideaal als je er zelf weinig naar wilt omkijken. Omdat wij geen dynamisch energiecontract hebben, voelt de Zenki-modus voor ons nu minder relevant. Wel is het interessant om te zien dat die mogelijkheid er is. Voor ons zit de grootste meerwaarde voorlopig vooral in het automatisch opslaan van overtollige zonnestroom en het inzicht dat de app geeft in wat er met die stroom gebeurt.

Tot slot vinden we het erg prettig dat de batterij geen geluid maakt en volledig stil is. Ook de lampjes op de batterij schakelen uit, waardoor je ’s nachts geen last hebt van knipperende lichtjes. Qua design is het misschien niet de mooiste thuisbatterij, maar gelukkig is hij wel redelijk compact zodat je hem gemakkelijk kan plaatsen. Een voordeel is ook dat hij IP65-geclassificeerd is en daarom ook buiten te installeren is.

Score 8.5 Zendure SolarFlow 2400 AC+ Vanaf € 1,09 Voordelen Compact en stil systeem

Compact en stil systeem Veel inzicht via de app

Veel inzicht via de app Gebruiksvriendelijk in dagelijks gebruik Nadelen Wifi-installatie verliep moeizaam

Wifi-installatie verliep moeizaam Uiterlijk is vrij saai

Uiterlijk is vrij saai Niet alle slimme functies zijn voor iedereen relevant Bekijk bij Zendure

Conclusie Zendure SolarFlow 2400 AC+ review

Het idee dat je overdag stroom kunt opslaan en die later op de dag weer kunt gebruiken, voelt logisch en praktisch, zeker met het verdwijnen van de salderingsregeling in zicht. De batterij doet wat hij moet doen zonder dat je er dagelijks veel omkijken naar hebt.

Wat ons direct positief opviel, is het compacte formaat. De basisunit neemt weinig ruimte in en past daardoor gemakkelijk op een plek waar je hem niet in het zicht hoeft te zetten, zoals bij ons op zolder naast de zonnepaneleninstallatie. Ook met een extra batterij eronder blijft het systeem relatief netjes en overzichtelijk. Het uiterlijk is niet bijzonder spannend; het is vooral een groot grijs blok. Maar eerlijk gezegd vinden wij dat geen probleem, omdat een thuisbatterij voor ons vooral functioneel moet zijn.

Of zo’n thuisbatterij ook echt nuttig is, is afhankelijk van je situatie. Als je bijvoorbeeld een elektrische auto hebt, kan het van meer toegevoegde waarde zijn. We vinden de Zendure SolarFlow 2400 AC+ in ieder geval een prettige optie, mede door de gemakkelijke installatie en de vele inzichten die je krijgt in de app.

Prijs en terugverdientijd

De adviesprijs voor de basisversie bedraagt €1.089. Voeg je de Zendure P1-meter toe, dan kom je net onder de €1.120. Het systeem is momenteel op voorraad zonder wachttijden. Uitbreiden met extra AB3000L-batterijen kan als volgt:

Zendure geeft aan dat bij gebruik van de volledige capaciteit van 16,8 kWh de gemiddelde terugverdientijd circa 3 jaar bedraagt. De verwachte jaarlijkse besparing wordt daarbij berekend op €1.521,-, gebaseerd op een gemiddeld stroomtarief van €0,248 per kWh. De werkelijke besparing hangt af van je eigen stroomprijs, terugleververgoeding, zonnepaneeloverschot en de frequentie waarmee de batterij volledig wordt geladen en ontladen.

Relevant daarbij is het einde van de salderingsregeling per 1 januari 2027. Vanaf dat moment wordt de vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom aanzienlijk lager, waardoor zelfconsumptie financieel aantrekkelijker wordt. Een thuisbatterij zoals de SolarFlow 2400 AC+ speelt hier direct op in.