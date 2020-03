Wat doet het kalibreren van de batterij?

De verwisselbare batterijen van Apple hebben een interne microprocessor die berekent hoeveel energie er nog in de batterij over is. Dit moet je van tijd tot tijd opnieuw kalibreren, omdat de batterij anders een verkeerde inschatting maakt. Daardoor ‘vergeet’ de batterij een bepaald leeg gedeelte op te laden en gaat je batterij minder lang mee. Door de batterij te kalibreren, blijft de batterij zo efficiënt mogelijk werken. Bovendien klopt de tijd die je in de menubalk ziet beter.



Welke Macs hebben batterijen die je moet kalibreren?

Voor de goede orde: dit artikel gaat ALLEEN over Macs met een verwisselbare batterij. Dat zijn momenteel alleen oudere modellen. Staat je Mac in het onderstaande rijtje? Dan werkt het kalibreren van de batterij dus niet!

Deze Macs hebben geen verwisselbare batterij en zijn dus niet geschikt voor onderstaande tip:

13″ MacBook, eind 2009 en later

MacBook Air (alle modellen)

MacBook Pro met Retina display (alle modellen)

13″ MacBook Pro, half 2009 en later

15″ MacBook Pro, half 2009 en later

17″ MacBook Pro, begin 2009 en later

Heb je één van bovenstaande Macs en problemen de batterij? Neem dan contact op met Apple of ga naar een premium reseller in de buurt.

Batterijen van de MacBook en PowerBook kalibreren

Heb jij een 15″ PowerBook G4, MacBook of MacBook Pro met verwisselbare batterij? Voer dan de volgende stappen uit om de batterij opnieuw te kalibreren:

Steek allereerst de oplader in het stopcontact en sluit hem op je Mac aan. Laad nu de laptop op tot het groene lampje op de kabel brandt, dat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Laat de batterij nu een tijdje rusten in zijn opgeladen staat; haal de MacBook of PowerBook NIET van de stroom af. Hou dit minstens twee uur vol. Je kunt de laptop overigens nog wel steeds gewoon gebruiken zoals normaal. Trek de oplader uit de MacBook/PowerBook terwijl de computer nog steeds aan staat. Gebruik nu de laptop zoals normaal. Zodra de batterij bijna leeg is, krijg je een waarschuwing te zien op het scherm. Sla nu je werk op voor de zekerheid, maar ga door met werken. Ga desnoods een tijdje surfen op internet. Zodra de batterij bijna leeg is, zet MacOS je batterij in de sluimermodus. Zet nu de compuer uit en laat hem minstens vijf uur met rust. Verbind na vijf uur je MacBook/PowerBook met de oplader en laadt hem volledig op tot het groene lampje weer brandt.

Apple-laptops gaan eigenlijk niet ‘uit’ zodra de batterij leeg is. In plaats daarvan gaat de MacBook naar de sluimermodus. Pas zodra je de batterij helemaal leeg hebt gemaakt, wordt het apparaat pas uitgeschakeld. Apple heeft in de Mac zogeheten ‘Safe Sleep’-functies ingebouwd om ervoor te zorgen dat dit proces goed verloopt.