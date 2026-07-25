In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.

Apple TV Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis. Stream Apple TV Niets nieuws op Apple TV

Disney+ Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals. Stream Disney+ Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston Een historisch onderzoek naar de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus en de bewaard gebleven Romeinse stad die daardoor is achtergebleven.

Icoon met afbeelding van TV Dit wil je zien! 💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)

🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!

👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand

🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting

🧟‍♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand

Netflix Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt. Stream Netflix Ransom Canyon In een Texaans stadje loopt de spanning hoog op als drie gevestigde families van ranchers vechten voor hun land, hun nalatenschap en de mensen van wie ze houden.

Amazon Prime Video Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen. Stream Amazon Prime Video Masters of the Universe Bijna twee decennia nadat hij op aarde is neergestort, wordt prins Adam teruggevoerd door de ruimte om zijn thuisplaneet Eternia te verdedigen tegen de kwade krachten van Skeletor. Maar om zo’n machtige schurk te verslaan, zal prins Adam eerst de mysteries van zijn verleden moeten ontrafelen en He-Man moeten worden: de machtigste man in het universum.

HBO Max HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%. Stream HBO Max Stuart Fails to Save the Universe Stripboekwinkelhouder Stuart Bloom krijgt de taak om de realiteit te herstellen nadat hij een apparaat van Sheldon en Leonard kapotmaakt, waardoor per ongeluk een Armageddon in het multiversum ontstaat. Stuart wordt in deze missie bijgestaan ​​door zijn vriendin Denise, zijn vriend en geoloog Bert, en kwantumfysicus/allround lastpak Barry Kripke.

SkyShowtime SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen. Stream SkyShowtime Star Trek: Strange New Worlds Volg Christopher Pike, Spock en Number One in de jaren voordat Captain Kirk aan boord ging van de U.S.S. Enterprise, terwijl ze nieuwe werelden rond de melkweg verkennen. Deze serie is een prequel op de originele serie en Star Trek: Discovery.

Videoland Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is. Stream Videoland B&B Vol Liefde Zes alleenstaande eigenaren van een B&B verspreid over Europa gaan op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet?

Pathé Thuis Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting! Stream Pathé Thuis Normal Welkom in Normal, Minnesota. Population: 1890. In dit afgelegen stadje wordt voormalig rechercheur Ulysses aangesteld als tijdelijke sheriff. Wat op het eerste gezicht een slapende gemeenschap lijkt, verandert in een broeinest van geheimen en geweld wanneer een bankoverval volledig uit de hand loopt. Al snel ontdekt Ulysses dat niets of niemand is wat het lijkt. Achter de vriendelijke façade van Normal schuilt een gevaarlijk web van corruptie en verborgen allianties waarin hij steeds dieper verstrikt raakt.