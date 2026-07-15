Compacte apparaten zoals de Apple Watch zijn moeilijk zo te ontwerpen dat gebruikers de batterij zelf kunnen vervangen. Volgens de Europese Commissie zou zo’n verplichting ten koste kunnen gaan van onder meer de waterbestendigheid en de duurzaamheid van deze wearables. Daarom willen zij nu een uitzondering maken.
Batterijen in consumentenelectronica
De Europese Unie wil dat batterijen in veel soorten consumentenelektronica eenvoudiger te vervangen zijn. Het doel is om apparaten langer mee te laten gaan, reparaties makkelijker te maken en elektronisch afval te verminderen. Fabrikanten moeten hun producten daarom in veel gevallen zo ontwerpen dat gebruikers de batterij zonder speciaal gereedschap kunnen verwijderen of vervangen.
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Uitzondering voor Apple Watch en andere wearables
Voor compacte apparaten zoals smartwatches levert zo’n verplichting echter uitdagingen op. Ze bevatten veel onderdelen in een kleine behuizing en zijn vaak waterbestendig. Een batterij die eenvoudig te vervangen is, kan daardoor ten koste gaan van het ontwerp, de stevigheid en de waterbestendigheid.
De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld om bepaalde wearables uit te sluiten van de nieuwe regels. Het gaat onder meer om smartwatches, slimme brillen, fitnesstrackers en andere kleine draagbare apparaten. De uitzondering geldt als een door gebruikers vervangbare batterij de veiligheid, duurzaamheid of waterbestendigheid van het apparaat in gevaar brengt.
Wat betekent dit voor de Apple Watch?
Wordt het voorstel definitief goedgekeurd, dan hoeft Apple de Apple Watch niet opnieuw te ontwerpen om aan deze batterijregels te voldoen. Voor Apple Watch-gebruikers verandert er daardoor waarschijnlijk weinig: je kunt de batterij nog steeds niet zelf vervangen, maar bent daarvoor aangewezen op Apple of een erkende reparateur. In ons artikel over Apple Watch repareren lees je welke mogelijkheden je hebt.
De voorgestelde uitzondering is nog niet definitief. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten het voorstel eerst nog goedkeuren voordat de aangepaste regels van kracht worden.
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Apple Watch
De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.