Siri is niet alleen handig als persoonlijke assistent voor het uitvoeren van allerlei taken, maar ook om bijvoorbeeld de batterijstatus van aangesloten apparaten op te vragen. Zo kun je Siri vragen naar de batterijstatus van je iPhone, maar ook van aangesloten Bluetooth-apparaten.



Siri vertelt de batterijstatus

Het is heel eenvoudig om de batterijstatus van je Bluetooth-apparaten te achterhalen. Zo kan Siri je vertellen of je je Bluetooth-oordopjes of -koptelefoon al moet opladen of dat je nog even van je muziek kunt blijven genieten. Helaas werkt het niet voor alle Apple-producten die je in bezit hebt. Je kunt vanaf de iPhone bijvoorbeeld niet vragen naar de batterijstatus van je iPad of MacBook. Ook kun je vanaf je iPhone niet de accustatus van de Apple Pencil opvragen, zelfs niet als de eerste generatie in de Lightning-poort is gestoken om op te laden.

Je vraagt Siri als volgt naar de batterijstatus van je Bluetooth-apparaten:

Activeer Siri door de homeknop of de zijknop op toestellen zonder thuisknop ingedrukt te houden. Stel Siri de vraag “Hoe vol is de batterij?” of “Hoe vol is de accu?” Siri vertelt je het batterijniveau.

Op dezelfde manier kun je ook vragen naar de batterijstatus van je Apple Watch: “Hoe vol is de batterij van mijn Apple Watch?” Het werkt voor alle aangesloten Bluetooth-apparaten, waarvan je de batterijstatus ook kan bekijken via de Batterijen-widget. Daarnaast geldt het ook voor de Smart Battery Case.

Bekijk ook Zo werkt de Batterijen-widget op de iPhone en iPad iOS heeft een handige Batterijen-widget. Deze widget werkt alleen met gekoppelde Bluetooth-apparaten en geeft inzicht in de batterijstatus van accessoires en je iPhone en iPad. Lees hier hoe deze Batterijen-widget werkt.

