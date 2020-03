Hoewel de Mac niet bekend staat om er heel actief games op te spelen, is dit wel degelijk mogelijk. Als je een game op een Retina-Mac wil spelen, kan de performance van de Mac hier nog wel eens onder lijden. Maar er is een handige instelling om ervoor te zorgen dat je games in een lagere resolutie opgestart worden, zodat je Mac optimaal blijft presteren. Zo kun je gamen op een Mac met betere performance.



Gamen op een Mac met betere performance

Bij het openen van een game, of elk ander programma op je Mac, kun je instellen in wat voor modus de game geopend moet worden. Dit werkt echter alleen bij Macs die uitgerust zijn met een Retina-scherm, zoals de MacBook Pro, 12-inch MacBooks en de nieuwste iMacs. Het is heel eenvoudig om een game of programma in te stellen dat deze standaard op een lagere resolutie afgespeeld wordt. Je doet dit als volgt:

Open de Finder en klik op Apps. Klik met de rechtermuisknop op een programma en kies Toon info. Je kunt ook op een programma klikken en Command + I gebruiken. In het nieuwe venster zie je een optie Open in lage resolutie. Vink deze aan.

Zolang deze optie aangevinkt blijft, open je het desbetreffende programma in een lagere resolutie. Hierdoor hoeft je Mac niet extra hard te werken om de game draaiende te houden, omdat er een deel van de rekenkracht niet gebruikt hoeft te worden om het spel in volledige resolutie weer te geven. Via deze truc kun je dus gamen op een Mac met betere performance. Op Mac’s zonder een Retina-scherm vind je in macOS Mojave en ouder op deze plek overigens de optie Open in 32-bits modus. In macOS Catalina en nieuwer is dit niet beschikbaar.

Meer over gamen op een Mac en de systeemeisen checken lees je in onze andere tip.