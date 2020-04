Contactpersoon toevoegen na het bellen

Een contactpersoon toevoegen na het bellen kan handig zijn als je net hebt kennisgemaakt. Ook als een bekend persoon een nieuw nummer heeft kun je deze snel toevoegen aan het bestaande contact. Uiteraard werkt deze tip alleen als je door een herkenbaar nummer wordt gebeld. De iPhone kan veel, maar een anoniem nummer blijft anoniem.



Hieronder staat hoe je een contactpersoon kunt toevoegen na het bellen. Het hoeft overigens geen super recent gesprek te zijn. Zolang het gesprek in de lijst met eerder gevoerde gesprekken staat kun je onderstaande stappen volgen:

Open de Telefoon-app. Open het Recent-tabblad. Tik op het i-icoon naast het nummer wat je wil toevoegen. Selecteer Maak nieuw contact. Vul alle informatie in die je belangrijk vindt en tik op Gereed.

Werd je gebeld door een bestaand contact met een nieuw nummer? Dan kun je dit nieuwe nummer op dezelfde manier ook toevoegen aan deze contactpersoon. Zo heb je geen dubbelingen in je adresboek. Kies in dit geval voor Zet in bestaand contact.

Op iCulture hebben we nog meer handige tips voor de telefoonfuncties van de iPhone. Lees hier hoe je telefoonnummers blokkeert. We vertellen je ook hoe je een telefoongesprek in de wacht zet.

Bekijk ook Telefoonnummers blokkeren op de iPhone Op de iPhone kun je telefoonnummers blokkeren van ongewenste bellers. Daarnaast is het vanaf iOS 13 mogelijk om anonieme bellers automatisch naar je voicemail door te sturen. In dit artikel leggen we uit hoe het blokkeren van ongewenste telefoongesprekken werkt.

Meer telefoontips voor de iPhone

We hebben nog meer tips over de telefoonfuncties op je iPhone (en iPad):