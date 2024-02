iCloud voor Windows ondersteunt nu ook de fysieke beveiligingssleutels. Eerder was het niet meer mogelijk om in te loggen in iCloud voor Windows als je beveiligingssleutels voor je Apple ID ingesteld had.

Sinds ongeveer een jaar kun je voor je Apple ID fysieke beveiligingssleutels gebruiken. Hierdoor is je Apple-account extra beveiligd tegen inbrekers, omdat je naast je wachtwoord ook een fysieke beveiligingssleutel nodig hebt die je in je Mac, iPhone of iPad steekt om jezelf te verifiëren. Maar voor iPhone-gebruikers die ook een Windows-pc gebruiken, was er een groot nadeel. Zodra je de beveiligingssleutels instelde, kon je geen gebruik meer maken van iCloud voor Windows. Vanaf nu is dat opgelost, waardoor de beveiligingsmethode voor meer gebruikers interessant is.

Beveiligingssleutels nu ook voor iCloud voor Windows

Apple meldt in een bijgewerkt supportdocument dat je iCloud voor Windows 15 nodig hebt om beveiligingssleutels op Windows te kunnen gebruiken. De wijziging in het supportdocument werd opgemerkt door MacRumors. iPhone-gebruikers met een Windows-pc die vanwege de eerdere beperking terughoudend waren met het instellen van beveiligingssleutels, kunnen dat nu dus wel doen. Zorg er wel voor dat je de meest recente versie van iCloud voor Windows nodig hebt. Zorg ervoor dat je versie 15 of nieuwer hebt.

Met de wijziging is één van de nadelen van de beveiligingssleutels komen te vervallen. Toch is er nog wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

Als je al je beveiligingssleutels en vertrouwde apparaten kwijt raakt, is het niet meer mogelijk om in je account te komen.

Toestellen die niet de benodigde software-update kunnen draaien, worden automatisch uitgelogd op het Apple ID en zijn niet meer met dat account te gebruiken.

Apple ID’s voor kinderen en beheerde accounts (bijvoorbeeld van bedrijven) worden niet ondersteund.

Inloggen op een Apple Watch, Apple TV of HomePod, vereist altijd een iPhone of iPad die geschikt is voor beveiligingssleutels.

Een Apple Watch die is ingesteld en gekoppeld met een iPhone van een familielid (bijvoorbeeld de Apple Watch van een kind met de iPhone van een ouder via Gezinsconfiguratie), wordt niet ondersteund.

Onthoud dat je minimaal twee geschikte beveiligingssleutels nodig hebt om de functie te kunnen activeren. Je kunt diverse beveiligingssleutels gebruiken, waaronder die van YubiKey en FEITIAN. Hieronder vind je twee geschikte modellen van YubiKey.