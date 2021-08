De MacBook, MacBook Pro en MacBook Air hebben toetsenbordverlichting onder de toetsen. Handig voor in het donker, maar je kunt ook de helderheid veranderen of helemaal uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Al jaren hebben MacBooks standaard achtergrondverlichting onder de toetsen. Dit zijn individuele led-lampjes die zich onder iedere toets bevinden. Er zijn verschillende manieren om de helderheid ervan aan te passen en je kunt ook instellen of en wanneer het zichzelf automatisch uitschakelt. Deze tip is alleen geschikt voor MacBooks, want de toetsenborden die bij de iMac worden meegeleverd zijn helaas niet voorzien van toetsenbordverlichting.

Helderheid MacBook-toetsenbord aanpassen via Bedieningspaneel

Vanaf macOS Big Sur kun je het Bedieningspaneel gebruiken om de toetsenbordverlichting aan te passen. Klik op het icoontje voor het Bedieningspaneel, te herkennen aan een afbeelding van twee schuifjes. Klik nu op het icoontje voor de toetsenbordverlichting, die eruit ziet als een opkomende zon. Je kun nu de schuifknop heen en weer bewegen om verlichting aan te passen.

Toetsenbordverlichting aanpassen met knoppen

Afhankelijk van welke MacBook je hebt kun je de helderheid van de achtergrondverlichting op verschillende manieren aanpassen. Heb je een gewone MacBook zonder Touch Bar? Dan kun je de F5- en F6-toetsen gebruiken om de helderheid te verminderen en te verhogen. Je krijgt op het scherm te zien hoe helder je toetsenbordverlichting is ingesteld.

Op een MacBook met Touch Bar kun je door de functietoetsen uit te vouwen aan de rechterkant van het schermpje de juiste knoppen vinden. Je kunt ook op FN + F5 of F6 drukken.

Toetsenbordverlichting helemaal uitschakelen

Wil je helemaal geen achtergrondverlichting onder je toetsen? Dan kun je het ook helemaal uitschakelen. Ga hiervoor naar  > Systeemvoorkeuren > Toetsenbord en schakel Pas helderheid toetsenbord aan bij weinig licht uit. Je kunt dan nog steeds met de bovenstaande stappen zelf de helderheid aanpassen, maar het zal niet meer vanzelf gaan.

Je kunt ook in het Bedieningspaneel de schuif helemaal naar links schuiven.

Wil je maar heel even de toetsenbordverlichting uitschakelen? Dan kun je gewoon met de functietoetsen de helderheid helemaal naar beneden halen door meermaals op de knop te drukken. Je Mac zal later weer het roer overnemen.

Toetsenbordverlichting automatisch uitschakelen

Het is ook mogelijk om na een bepaalde periode van inactiviteit de achtergrondverlichting automatisch te laten uitschakelen. Dat kan goed van pas komen als je in het donker wil Netflixen op je MacBook. Om dit in te stellen ga je naar  > Systeemvoorkeuren > Toetsenbord. Zet de optie Schakel toetsenbordverlichting uit na [5 sec.] inactiviteit aan. Je kunt zelf kiezen hoe lang het duurt voordat het zichzelf uitschakelt.

Gebruik je je trackpad of toetsenbord weer? Dan schakelt de Mac automatisch de verlichting in.

Help! Ik kan de toetsenbordverlichting niet aanpassen

Het kan gebeuren dat je de helderheid van de toetsenbordverlichting wil aanpassen, maar dat er vervolgens niets gebeurt. Het enige wat je krijgt is een melding op je Mac die laat zien dat het niet mogelijk is om de verlichting aan te passen. Dat komt omdat je dan waarschijnlijk in een ruimte zit die al voldoende verlicht is. Om batterij te besparen zal de verlichting dan niet inschakelen.

Wil je dan toch écht dat de verlichting brandt, dan kun je met eerder genoemde stappen de automatische regeling uitschakelen. Je zult de verlichting dan te allen tijden zelf kunnen aanpassen.

