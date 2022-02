Voor dieven is je Mac een soort snoepwinkel. Niet alleen zijn ze er vandoor met je geliefde computer… ook hebben ze een apparaat in handen gekregen dat vol staat met persoonlijke data. Daarom is het belangrijk om je Mac goed te beveiligen met wachtwoorden en automatisch inloggen uit te schakelen. In dit artikel geven we je aan aantal tips die je Mac minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers en dieven.

Tip 1: gebruik betere wachtwoorden

Unieke en complexe wachtwoorden zijn minder snel te achterhalen dan simpele wachtwoorden. Kies daarom een goed inlogwachtwoord, dat gemakkelijk te onthouden maar moeilijk te raden is. Heb je een Mac met Touch ID, dan kun je je een wat moeilijker wachtwoord veroorloven, want dan hoef je maar eens in de zoveel tijd met een wachtwoord in te loggen. De rest van de tijd gebruik je je vingerafdruk.

Zo stel je een beter wachtwoord in:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Gebruikers & groepen en klik op de account waarvoor je het wachtwoord wilt aanpassen. Als het hangslot linksonder op slot staat, moet je hier eerst nog op kliken en het beheerderswachtwoord invullen omdat pas dan iets mag wijzigen.

Klik op de knop Wijzig wachtwoord (beheerdersaccount) of Stel wachtwoord opnieuw (alle andere gebruikers).

Als je momenteel het iCloud-wachtwoord gebruikt voor het inloggen op je account, dan verschijnt er eerst nog een venster dat vraagt of je dit wil aanpassen. Klik dan op Wijzig wachtwoord.

Nu verschijnt het venster waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen. Met tools zoals iCloud Sleutelhanger, 1Password en LastPass kun je een geschikt wachtwoord genereren en controleren of deze complex genoeg is. Ook kun je hierin het wachtwoord opslaan.

Nu is je account beveiligt met een veiliger wachtwoord.

Tip 2: gebruik meerdere gebruikersaccounts

Ook als je de enige gebruiker van de Mac bent, is het verstandig om meerdere gebruikersaccounts in te stellen. Anders heb je namelijk voor bijna alle handelingen het Admin-wachtwoord nodig. Dat is niet handig als je Mac ter reparatie naar de Apple Store of een Premium Reseller moet, want dan moet je je admin-wachtwoord afgeven. Het is niet erg als je Admin-account leeg is en je een normaal account gebruikt voor je fotobibliotheek, documenten en dergelijke. Maar je wilt niet dat een servicemedewerker door jouw diepere roerselen kan spitten.

Via  > Systeemvoorkeuren > Gebruikers & groepen kun je met het plusje meer accounts aanmaken. Maak een Gastgebruiker aan als je vaak mensen op bezoek hebt die “even je Mac willen gebruiken”.

Tip 3: Vraag vaker om een wachtwoord

Als je Mac actief is kan iedereen de computer gebruiken. Daarmee loop je een risico. Als iemand jouw MacBook uit de handen rukt kan deze persoon ‘m meteen gebruiken. Kwade lieden kunnen bij je persoonlijke informatie als je even wegloopt van de Mac om koffie te halen. Voer daarom de volgende stappen uit om je Mac beter te beschermen:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy.

Klik op het tabblad Algemeen.

Bij Vraag om wachtwoord kies je een kortere tijdsduur, bijvoorbeeld 5 minuten.

Klik op Geavanceerd.

Bij Log uit na een inactieve periode van kies je een korte tijdsduur, bijvoorbeeld 30 minuten. Een lagere waarde is veiliger, maar kan irritant zijn als je even een telefoontje pleegt en plotseling ontdekt dat je bent uitgelogd.

Tip 4: Log uit als je even wegloopt

Moet je even naar de wc of ga je koffie halen of een vergadering in, zet je Mac dan meteen in sluimerstand. Dit doe je via  > Sluimer. Zo weet je zeker dat collega’s niet in je chatberichten kunnen kijken. Maak er een gewoonte van om de screensaver in te schakelen zodat anderen ook weten dat er op jouw computer niets te gluren valt.

Tip 5: Schakel FileVault in

Heb je echt belangrijke bestanden waar hackers de schijf van je Mac voor zouden willen hacken? Dan heb je meer beveiliging nodig. Door FileVault in te schakelen beveilig je de schijf van je Mac met encryptie. Dat betekent dat je zonder sleutel (het wachtwoord) nooit bij de data kan. Het nadeel van deze optie is echter wel dat de gegevens verloren zijn als je het wachtwoord niet weet. We raden aan om FileVault ook in te schakelen als je “niets te verbergen hebt”.

FileVault kun je instellen via  > Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > FileVault.