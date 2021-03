Je Mac kan automatisch allerlei updates uit de Mac App Store downloaden, zodat deze klaar staan zodra je ze gaat installeren. Wil je dit liever niet, dan is dit eenvoudig zelf uit te schakelen. In deze tip lees je waar je deze instelling vindt.

De Mac App Store is de plek waar updates voor je Mac App Store-apps binnenhaalt. De Mac App Store kan updates ook automatisch downloaden, waardoor je ze alleen nog maar handmatig hoeft te installeren. Wil je dit niet, dan is dit eenvoudig uit te schakelen via de voorkeuren van de App Store. In deze tip lees je waar je dat precies in kunt stellen en welke opties er zijn.



Automatische downloads op de Mac

Het voordeel van de automatische downloads is dat je altijd de meest recente versie van een app hebt, zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Het nadeel is dat je daardoor soms langer moet wachten tot de update beschikbaar is en dat er misschien functies verwijderd worden door een update waar je niet blij mee bent. Gelukkig kun je dit eenvoudig uitschakelen via de Systeemvoorkeuren van je Mac:

Open de Mac App Store. Kies in de menubalk voor App Store > Voorkeuren. Staat het vakje bij Automatische updates aangevinkt, vink deze dan uit. Je kunt hier ook het automatisch installeren uitschakelen.

Zodra je dit uitgezet hebt, moet je elke nieuwe update voor apps handmatig downloaden en installeren. Er is ook een mogelijkheid om je onvoltooide downloads uit de Mac App Store te bekijken. Meer daarover lees je in onderstaande tip.