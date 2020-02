Op iPhone en iPad kun je stukken tekst kopiëren, knippen en plakken. Hoe werkt het kopiëren en plakken van tekst? Hoe werken de nieuwe acties voor kopiëren en plakken vanaf iOS 13? In deze tip lees je alles over bewerken van tekst op iPhone en iPad.

Kopiëren, knippen en plakken op iPhone en iPad

Of je nu een tekst aan het schrijven bent of een verhaal aan het lezen bent, met kopiëren, knippen en plakken kun je de tekst eenvoudig aanpassen of dupliceren. Op de iPhone en iPad kan je met een paar tikken eenvoudig tekst kopiëren en vanaf iOS 13 en iPadOS 13 gaat dit nog eenvoudiger. Wij laten je zien hoe dit werkt.

Tekst kopiëren, knippen en plakken in iOS 13 en iPadOS 13

Vanaf iOS 13 en iPadOS 13 gebruik je allerlei handige veeg- en tikbewegingen om tekst te selecteren, te kopiëren en te plakken. We leggen je hieronder hoe de verschillende acties werken:

Cursor verplaatsen rondom je tekst

Als je je eigen tekst aan het typen bent, kun je heel eenvoudig de cursor verplaatsen om naar de juiste plek in je tekst te gaan, bijvoorbeeld als je een woordje vergeten bent. Er zijn hier drie manieren voor:

Tik één keer op de plek in de tekst waar je de cursor wil hebben.

Hou de cursor ingedrukt en versleep deze naar de juiste plek. Hij wordt extra groot weergegeven om je duidelijk te maken waar je de cursor zet als je het scherm loslaat.

Gebruik het toetsenbord als trackpad door de spatiebalk ingedrukt te houden of door stevig op het toetsenbord te drukken. Dit werkt ook in iOS 12 en ouder.

Tekst selecteren op iPhone en iPad

Voor het selecteren van tekst zijn er meerdere manieren. Dit werkt zowel bij tekst die je zelf schrijf als bij niet aanpasbare tekst:

Versleep met je vinger over de tekst om deze te selecteren.

Hou een tekst ingedrukt en versleep de staafjes uit het uiteinde om tekst te selecteren.

Selecteren door te tikken: tik twee keer voor een woord, tik drie keer voor een zin of tik vier keer voor een hele paragraaf.

Tekst kopiëren op iPhone en iPad

Het kopiëren van de tekst nadat je deze geselecteerd hebt, kan vanaf iOS 13 en iPadOS 13 op een aantal manieren:

De klassieke manier : tik op Kopieer in het zwarte menu dat verschijnt.

: tik op Kopieer in het zwarte menu dat verschijnt. Knijpbeweging : maak met drie vingers een knijpbeweging (alsof je uitzoomt op een foto of kaart) om de tekst te kopiëren. Bovenin beeld verschijnt de tekst Kopieer.

: maak met drie vingers een knijpbeweging (alsof je uitzoomt op een foto of kaart) om de tekst te kopiëren. Bovenin beeld verschijnt de tekst Kopieer. Tikken: tik met drie vingers eenmalig op het scherm, waarna het menu bovenin beeld verschijnt. Tik nu op de middelste Kopieer-knop.

Tekst knippen op iPhone en iPad

Selecteer je tekst in het tekstveld volgens de stappen hierboven en gebruik daarna één van deze manieren om te knippen:

De klassieke manier : tik op Knip in het zwarte menu dat verschijnt.

: tik op Knip in het zwarte menu dat verschijnt. Tikken: tik met drie vingers eenmalig op het scherm, waarna het menu bovenin beeld verschijnt. Tik nu op de linker Knip-knop.

Tekst plakken op iPhone en iPad

Om de gekopiërde of geknipte tekst in je eigen verhaal te plakken, gebruik je één van deze manieren:

De klassieke manier : tik op een lege plek in het tekstveld en kies voor Plak in het zwarte menu dat verschijnt.

: tik op een lege plek in het tekstveld en kies voor Plak in het zwarte menu dat verschijnt. Knijpbeweging : maak met drie vingers een knijpbeweging (alsof je inzoomt op een foto of kaart) om de tekst te plakken. Bovenin beeld verschijnt de tekst Plak.

: maak met drie vingers een knijpbeweging (alsof je inzoomt op een foto of kaart) om de tekst te plakken. Bovenin beeld verschijnt de tekst Plak. Tikken: tik met drie vingers eenmalig op het scherm, waarna het menu bovenin beeld verschijnt. Tik nu op de rechter Plak-knop.

Tekst-actie ongedaan maken of herstellen

Heb je tekst geplakt die je toch niet op die plek wil hebben? Dan hoef je niet weer de hele tekst opnieuw te selecteren, want met de optie Herstel kun je tekst herstellen. Je keert dan terug naar de tekst zoals deze was voordat je iets typte of iets geplakt hebt. Wil je de tekst toch weer op het scherm hebben, dan kan dat ook. Dit kan op twee manieren:

Veegbeweging : veeg met drie vingers naar links om je actie te herstellen. Veeg met drie vingers naar rechts om opnieuw te typen.

: veeg met drie vingers naar links om je actie te herstellen. Veeg met drie vingers naar rechts om opnieuw te typen. Tikken: tik met drie vingers eenmalig op het scherm, waarna het menu bovenin beeld verschijnt. Tik nu op de linker Herstel-knop of de rechter Opnieuw-knop.

Ook het schudden met je iPhone om typen te herstellen werkt nog steeds. Meer daarover lees je in onze tip.

Bekijk ook Herstel typen door de schudden: zo werkt het op iPhone en iPad Door te schudden kun je tekst herstellen op de iPhone en iPad. Deze functie heet 'Herstel typen' en komt van pas als je vaak typefouten maakt. Lees hier hoe het werkt en hoe je het uitschakelt.

Tekst knippen, plakken en kopiëren in iOS 12 en ouder

Op een iPhone of iPad met iOS 12 of ouder gebruik je de klassieke manier om tekst te selecteren, te kopiëren of te knippen en te plakken. Dit werkt als volgt:

Selecteer de tekst door een woord ingedrukt te houden. Bij je eigen tekst tik je twee keer achter op elkaar om het woord te selecteren. Versleep daarna de stokjes over de tekst die je wil selecteren. Een vergrootglas maakt duidelijk waar je in de tekst zit. In het zwarte menu dat verschijnt, tik je op Knip, Kopieer of Plak. Om geknipte of gekopieerde tekst in een nieuw tekstveld te plakken, tik je op een witte regel en kies je in het menu voor Plak.

Gebruik je een iPad, dan vind je boven het toetsenbord ook een aparte knoppenbalk waarmee je je geselecteerde tekst snel kan kopiëren, knippen of plakken. Ook staan daar pijltjes om tekstacties ongedaan te maken of opnieuw te typen. Om dit op de iPhone te doen, schud je deze om te herstellen.

Slimmer tekst selecteren

Er is een slimmere manier om tekst te selecteren, vooral als je de Safari-browser gebruikt. Heb je wel eens problemen dat een hele zin wordt geselecteerd, terwijl jij alleen maar een paar woordjes wilde kopiëren, dan helpt het om het volgende te doen.