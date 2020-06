Hier zijn 8 redenen om je iPhone in vliegtuigstand te zetten

De vliegtuigstand op de iPhone is niet alleen handig in vliegtuigen. We zetten 8 redenen op een rij waar vliegtuigmodus ook handig voor is: van minder reclames tot sneller opladen

Waarom vliegtuigmodus handig is

De vliegtuigmodus (flightmodus) van de iPhone is niet alleen handig als je in een vliegtuig zit. De functie komt ook op allerlei andere manieren van pas, bijvoorbeeld als je even niet gestoord wilt worden, of als je je batterijduur wil verlengen. Daarom: 8 redenen om je iPhone in vliegmodus te zetten.

Er zijn ook situaties waarbij de vliegtuigstand minder handig is. Zo werken bepaalde functies niet als er geen internetverbinding is. Je kunt alleen offline naar Spotify luisteren, de Zoek mijn-functie om je iPhone of vrienden terug te vinden werkt niet meer en het kan onhandig zijn als je iPhone gestolen is.



#1 Vliegtuigstand voor stilte tijdens herdenkingen

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei, tijdens een minuut stilte om slachtoffers van een ramp te herdenken: er zijn regelmatig momenten waarop het gepast is om even stil te zijn. Voorkom een gênante situatie door binnenkomende whatsappjes, pushnotificaties en andere piepjes en geluiden. Dat kan heel makkelijk door je iPhone in vliegtuigstand te zetten. Wil je helemaal zeker weten dat er ook geen agendanotificaties en andere geluiden klinken, schakel de iPhone dan even helemaal uit.

#2 Vliegtuigstand voor volledige aandacht

Een familiediner of een avondje met vrienden is hét moment om alle aandacht geven aan mensen die belangrijk voor jou zijn. Gebruik de vliegtuigmodus om ze volledige aandacht te kunnen geven. E-mail en binnenkomende telefoontjes kunnen wel even wachten tot morgen.

Maar ook als je alleen bent kan de vliegtuigstand van pas komen. Ben je iemand die snel onrustig wordt bij elk piepje van een nieuwe e-mail, dan kan het helpen om beter te ontspannen als je ‘s avonds de draadloze functies uitzet. Tijdens een bezoek aan de bibliotheek, sauna of een presentatie is het ook wel gepast om je telefoon even uit te zetten, zodat je andere mensen niet stoort.

#3 Vliegtuigstand om sneller de iPhone-batterij te laden

Als je over een paar minuten de deur uit moet, wil je nog even snel je iPhone-batterij opladen. Hedendaagse iPhones bieden de mogelijkheid van snelladen, maar je kunt nog meer doen om het opladen sneller te laten verlopen. Zet je iPhone in vliegtuigstand. De verschillen zijn niet spectaculair, maar het opladen gaat wel nét iets sneller. Hier zie je enkele cijfers om een indruk te krijgen van de snelheidswinst:

Oplaadtijd Zonder vliegtuigmodus Met vliegtuigmodus 1% tot 25% 21 minuten 18 minuten 1% tot 50% 45 minuten 40 minuten 1% tot 95% 1:40 uur 1:30 uur

Tijdens het iPhone-snelladen wil je niet dat het scherm steeds oplicht bij binnenkomende meldingen en je wilt ook niet dat de iPhone apps gaat updaten. Door de internetverbinding uit te zetten voorkom je dit. We hebben een aparte tip over het sneller opladen van je iPhone-batterij.

Bekijk ook De 6 beste tips om je iPhone-batterij sneller op te laden Het opladen van een iPhone kan soms behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Gelukkig zijn er heel wat dingen die je kan doen om de laadtijd drastisch terug te brengen. In deze tip zetten we de beste tips op een rij!

#4 Vliegtuigstand in het buitenland

Als je in het buitenland bent kan het zin hebben om je iPhone in vliegtuigstand te zetten. Zeker als je buiten de EU op vakantie gaat en te maken hebt met een beperkte buitenlandbundel en roamingkosten. Zo’n bundel is namelijk sneller op dan je denkt, zeker als je voortdurend foto’s verstuurt. Als je de vliegtuigmodus hebt ingeschakeld kun je even handmatig Wi-Fi of het mobiele netwerk inschakelen om e-mail op te halen, zonder dat je de hele tijd data aan het slurpen bent.

#5 Als kinderen jouw iPhone gebruiken

Misschien leen je je iPhone regelmatig uit aan je kinderen, om games te spelen of een film te kijken. Je wilt niet dat ze zomaar nummers kunnen bellen of notificaties te zien krijgen, die voor jou zijn bedoeld. In vliegtuigmodus voorkom je dat kinderen telefoonnummers kunnen bellen en binnenkomende telefoonjes kunnen beantwoorden, al zijn ze vast slim genoeg om dat te omzeilen. Maak daarom goede afspraken.

Bekijk ook Zo kun je het iPhone- en iPad-gebruik van kinderen beperken Kinderen zijn gek op iPhones en iPads. Maar hoe voorkom je dat ze verslaafd raken? Door goede afspraken te maken over schermtijd en enkele handige iOS-functies te gebruiken! In dit artikel lees je 5 tips om het iPhone- en iPad-gebruik van kinderen te beperken en te voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan het scherm.

#6 Geen reclames

Deze tip kregen we van meerdere lezers binnen: als je een game speelt kun je de vliegtuigstand inschakelen om te voorkomen dat je reclames krijgt. Ook handig als de kinderen een spelletje doen: zo weet je zeker dat ze niet op pop-ups klikken.

#7 Vliegtuigstand tijdens het vliegen

Uiteraard is de vliegtuigstand ook handig als je moet vliegen. Tijdens het opstijgen en landen moet de iPhone in vliegtuigstand staan, maar bij een hoogte vanaf 10.000 voet mag je je iPhone vaak weer gebruiken. Er zijn ook vliegmaatschappijen die Wi-Fi aanbieden tijdens de vlucht. Ook dit mag je pas gebruiken als je op minimaal 10.000 voet zit. Terwijl je in vliegtuigstand zit, kun je Bluetooth en Wi-Fi weer afzonderlijk inschakelen.

#8 Vliegtuigstand om de batterij te sparen

Zit je op een plek met slechte dekking, dan gaat je batterij sneller leeg omdat je iPhone steeds naar signalen moet zoeken. Dit beurt ook als het scherm is uitgeschakeld en de iPhone in je broekzak zit.

Heb je geen oplader of stopcontact in de buurt, dan kun je zorgen dat de batterij wat langer meegaat door de iPhone in vliegtuigstand te zetten. Activeer daarom de vliegtuigstand als je je iPhone niet nodig hebt en schakel de draadloze voorzieningen handmatig weer even in als je ze nodig hebt. Uiteraard helpt het ook als je de energiebesparingsmodus inschakelt.