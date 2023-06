In de Notities-app op iPhone, iPad en Mac kun je meerdere notities aan elkaar koppelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Notities onderling linken

In de Notities-app maak je losse notities, die je eventueel in verschillende mappen opbergt. Maar soms wil je in de ene notitie verwijzen naar de andere. Dat kan vanaf iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma. Daarbij link je de ene notitie aan de andere, zodat je makkelijk kan doortikken voor meer informatie. Dit was al langer aanwezig in notitie-apps van derden, maar het kan ook in de standaard Notities-app. Zo werkt het.



Notities koppelen: zo werkt het

Stel, we willen een vakantie plannen naar Thailand en wat lijstjes van restaurants, stranden en bezienswaardigheden maken. Omdat we misschien wel 15 verschillende notities gaan maken, is het handig als ze vanaf één plek bereikbaar zijn. We maken daarom een notitie ‘Vakantie in Thailand’ en gaan van daaruit linken naar de andere lijstjes.

Zo werkt het:

Maak een notitie van waaruit je wilt linken. Druk ergens op het scherm en blader naar de optie Voeg link in. Zoek naar de notitie die je wilt koppelen. Eventueel kun je de link een andere naam geven.

De notitie is gekoppeld. Tik op Gereed. De link verschijnt nu in de originele notitie. Je kunt erop tikken om de gekoppelde notitie te openen.

Op de Mac kun je ook notities aan elkaar koppelen. Hierbij zet je je cursor op de plek waar je de link wil invoegen en druk je op Command+K (of klik Wijzig > Voeg link in in het menu).

Wist je dat je in de Notities-app ook tekst kunt opmaken als een tekstblok (met kader eromheen)? Ook is er een nieuw Monostyled-formaat voor tekstopmaak en kun je een notitie openen in Pages om verder te werken. Dit is allemaal nieuw in iOS 17.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer.