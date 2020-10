Soms is het fijner om twee notities naast elkaar te hebben. In Apple's Notitie-app op de Mac gaat dit heel makkelijk door je notities zwevend te maken. Je kunt het ook zo instellen dat je huidige notitie altijd het bovenste scherm is.

Notities laten zweven in Apple’s Notities

Voor de mensen die gebruik maken de Notitie-app van Apple is het misschien wel herkenbaar. Je hebt tijdens een college of presentatie notities gemaakt en vervolgens wil je ze uitwerken op je Mac. Om dit te doen moet je vaak wisselen tussen de notities, wat best vervelend kan zijn. Dit kun je heel makkelijk oplossen door een of twee zwevende notities te maken. Zo kun je ze makkelijk naast elkaar zetten. In deze tip leggen we je uit hoe dit werkt op de Mac.





Zwevende notitie

Notities biedt je de mogelijkheid om notities te laten zweven, zodat je bijvoorbeeld twee notities naast elkaar kunt zetten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om notities uitgebreider uit te werken zonder dat je elke keer moet wisselen van notitie. Op de iPad zou je dan gebruik kunnen maken van Split View op de iPad. Maar op de Mac is een zwevende notitie wel zo handig.

Om een zwevende notitie te maken, neem je de volgende stappen:

Open Notities op je Mac. Ga naar de notitie die je wil laten zweven. Dubbelklik op de notitie in de linker menubalk.

Dit is de meest eenvoudige manier om een zwevende notitie te maken. Je kunt er ook voor kiezen om in het menu naar Venster te gaan en hier vervolgens op Maak geselecteerde notitie zwevend te klikken. Je kunt zoveel notities laten zweven als je wil.

Zwevende notitie altijd bovenop

Je hebt ook de mogelijkheid om een zwevende notitie altijd in het bovenste scherm te zetten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je een video aan het kijken bent en tegelijkertijd notities aan het maken bent. Je bent dan niet elke keer je notitie kwijt wanneer je de video op pauze zet.

Neem de volgende stappen:

Zorg ervoor dat je een zwevende notitie hebt, zoals hierboven uitgelegd. Ga in het menu naar Venster. Kies Zwevend op voorgrond.

De notitie blijft nu altijd op de voorgrond staan, ook al voer je acties uit in een ander scherm. Alleen wanneer je iets in fullscreen opent, blijft de notitie niet op de voorgrond staan.

