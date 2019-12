Hoe kun je je Snapchat gebruikersnaam en accountnaam wijzigen? Dat lees je in deze tip, waarin we ook uitleggen hoe je Snapchat-namen van vrienden aanpast.

Snapchat-gebruikersnaam wijzigen

Snapchat is een populaire berichtenapp voor de iPhone. De app verschilt van andere chatapps omdat je geen lange tekstberichten schrijft, maar elkaar foto’s en video’s deelt die je maar korte tijd kan bekijken. De truc bij deze dienst is dat je gemakkelijk gevonden kan worden door anderen. Heb je een gebruikersnaam gekozen waar je achteraf spijt van hebt, dan kun je die gemakkelijk wijzigen. In deze tip gaan we laten zien hoe dat werkt: een Snapchat gebruikersnaam aanpassen.

Snapchat gebruikersnaam wijzigen

Er zijn in Snapchat twee namen: je accountnaam en de gebruikersnaam die zichtbaar is voor anderen. Je gebruikersnaam is vrij gemakkelijk te wijzigen:

Open de Snapchat-app en tik bovenaan op het Snapchat-logo om je profiel te bekijken. Druk op het tandwiel rechtsboven om de instellingen van je profiel te openen. Tik op Naam en vul een andere voor- of achternaam in.

Snapchat accountnaam wijzigen

Het is niet rechtstreeks mogelijk om de accountnaam van een Snapchat-account zomaar aan te passen. Het enige wat je kunt doen is uitloggen een een tweede Snapchat-account maken met een ander e-mailadres en dit helemaal naar wens instellen. Daarna kun je je oude account wissen en weer je normale e-mailadres toevoegen. Alles over je Snapchat-account verwijderen lees je hier:

Bekijk ook Snapchat-account verwijderen en Snapchat-profiel wissen Wil je een Snapchat-profiel wissen op de iPhone, omdat je bijvoorbeeld een andere account wil, of met Snapchat wilt stoppen? iCulture legt uit hoe je permanent een Snapchat-account verwijdert.

Eventueel kun je nog even inloggen op je oude account om te kijken welke vrienden je ook alweer had. Ben je helemaal klaar? Verwijder dan je oude account via de website https://support.snapchat.com/delete-account. Je krijgt nu geen toegang meer tot het account, dus ook niet tot ontvangen foto’s. Hier zul je dus vooraf een backup van moeten maken.

Het enige nadeel van deze methode is dat je opnieuw al je vrienden moeten toevoegen aan Snapchat. Verder heb je geen last van de omschakeling.

Opnieuw Snapchat-vrienden toevoegen

Open de Snapchat-app en veeg opzij. Rechts van het openingsscherm vind je de optie Vrienden toevoegen. Kijk welke contacten al Snapchat gebruiken en voeg ze toe.

Je kunt ook snel contacten toevoegen via Quick Action door op het scherm te drukken. Daarvoor heb je wel iPhone met 3D Touch of Haptic Touch nodig.

Heb je vooraf een lijstje gemaakt van vrienden, dan kun je ze ook handmatig toevoegen op basis van gebruikersnaam. Een alternatief is dat je via sociale media (Facebook, Twitter) bekendmaakt dat jouw Snapchat-naam is gewijzigd.

Namen van Snapchat-vrienden aanpassen

Je kunt ook de weergave van Snapchat-namen van vrienden wijzigen. Daarbij verandert uiteraard niet hun accountnaam, maar alleen de weergave van de naam in jouw app.

Open de Snapchat-app veeg naar rechts. Druk op de naam van de vriend. Tik op Meer > Naam Bewerken. Tik de gewenste naam in. Druk op Opslaan.

Wil je meer weten over Snapchat, lees dan onze handleiding.