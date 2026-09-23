Zo voorkom je dat Snapchat je batterij leegtrekt

Vraagt Snapchat ook zoveel van je accu? Met deze tips kun je voorkomen dat je accu leeg wordt gezogen door de app.

Snapchat is een ontzettend leuke app, maar het vraagt wel veel van je accu. Net als andere sociale media zoals Facebook lijkt het alsof Snapchat in de achtergrond blijft draaien en daarbij zelfs meer van je batterij opslurpt. Vervelend, maar je kunt er wat aan doen.

Snapchat batterijverbruik bekijken

Op je iPhone kun je zien of Snapchat inderdaad zoveel van je accu vraagt. Houd er echter wel rekening mee dat dit voor een deel ook logisch kan zijn. Video’s afspelen is nu eenmaal een energievreter. Ga naar Instellingen > Batterij. Tik op Bekijk alle info over batterijgebruik. Wacht tot de lijst verschijnt en zoek naar Snapchat. Hier zie je hoeveel procent Snapchat van je batterij heeft gebruikt.

Snapchat data besparen

Er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat Snapchat je batterij leegslurpt. De eerste is door de databesparende modus in te schakelen, waardoor de app minder mobiele data verbruikt. Het uitzenden en ontvangen van data kost vrij veel van je accu, dus dit kan helpen:

Open Snapchat. Klik op de accountfoto om naar jouw account te gaan. Klik op het instellingen-wieltje rechtsboven Ga naar Aanvullende services. Tik op Databesparing en zet de schakelaar aan. Kies 3 dagen, 1 week of tot het uitgeschakeld wordt.

Vernieuwen op achtergrond uitschakelen

Een andere optie is ervoor zorgen dat de app niet meer op de achtergrond refresht. Dit doe je vanuit Apple’s instellingen.

Ga naar Instellingen. Klik op Algemeen > Ververs op achtergrond. Zet de achtergrondvernieuwing voor Snapchat uit.

Nadeel hiervan is overigens wel dat je zelf op de verhalen moet klikken die je wilt laden en vervolgens op dat laden moet wachten. Natuurlijk wordt het proces daar flink wat trager van, maar je accu gaat wel langer mee.