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Snapchat

Zo voorkom je dat Snapchat je batterij leegtrekt

Tips Apps
Vraagt Snapchat ook zoveel van je accu? Met deze tips kun je voorkomen dat je accu leeg wordt gezogen door de app.
Sasha Koevoets -

Snapchat is een ontzettend leuke app, maar het vraagt wel veel van je accu. Net als andere sociale media zoals Facebook lijkt het alsof Snapchat in de achtergrond blijft draaien en daarbij zelfs meer van je batterij opslurpt. Vervelend, maar je kunt er wat aan doen.

Inhoudsopgave

Snapchat batterijverbruik bekijken

Op je iPhone kun je zien of Snapchat inderdaad zoveel van je accu vraagt. Houd er echter wel rekening mee dat dit voor een deel ook logisch kan zijn. Video’s afspelen is nu eenmaal een energievreter.

  1. Ga naar Instellingen > Batterij.

  2. Tik op Bekijk alle info over batterijgebruik.

  3. Wacht tot de lijst verschijnt en zoek naar Snapchat.

  4. Hier zie je hoeveel procent Snapchat van je batterij heeft gebruikt.

Snapchat data besparen

Er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat Snapchat je batterij leegslurpt. De eerste is door de databesparende modus in te schakelen, waardoor de app minder mobiele data verbruikt. Het uitzenden en ontvangen van data kost vrij veel van je accu, dus dit kan helpen:

  1. Open Snapchat.
  2. Klik op de accountfoto om naar jouw account te gaan.
  3. Klik op het instellingen-wieltje rechtsboven
  4. Ga naar Aanvullende services.
  5. Tik op Databesparing en zet de schakelaar aan.
  6. Kies 3 dagen, 1 week of tot het uitgeschakeld wordt.
Snapchat databesparing

Vernieuwen op achtergrond uitschakelen
Een andere optie is ervoor zorgen dat de app niet meer op de achtergrond refresht. Dit doe je vanuit Apple’s instellingen.

  1. Ga naar Instellingen.
  2. Klik op Algemeen > Ververs op achtergrond.
  3. Zet de achtergrondvernieuwing voor Snapchat uit.

Nadeel hiervan is overigens wel dat je zelf op de verhalen moet klikken die je wilt laden en vervolgens op dat laden moet wachten. Natuurlijk wordt het proces daar flink wat trager van, maar je accu gaat wel langer mee.

Snapchat: chatten met vrienden

Snapchat: chatten met vrienden

Versie 14.24.1.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.0+
Grootte
396.64 MB
Uitgever
Snap, Inc.
Leeftijd
12+
Talen

Informatie

Laatst bijgewerkt
september 2026
Onderwerp
Categorie
Apps
Device
iPhone
Software
iOS

Snapchat

Snapchat is een populair sociaal netwerk voor jongeren, waarbij je vooral foto's en video's deelt. Snapchat kwam ook als eerste met verdwijnende verhalen, die later populair werden als Instagram Stories. Ook andere sociale media-apps namen het idee over. Hieronder vind je onze tips om meer uit Snapchat op de iPhone te halen, alles over functies zoals de Snap Kaart, lenzen, filters en emoji gebruiken en gezichten wisselen.
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