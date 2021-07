Een berekening maken is met je iPhone rekenmachine snel gedaan, maar een tikfout kan je hele berekening in de soep gooien. Als je een verkeerd getal ingetikt hebt, is het echter niet per se nodig om de gehele berekening opnieuw te doen. Met een simpel trucje kan je stuk voor stuk je invoer ongedaan maken, zodat je alsnog een kloppende rekensom kunt maken.

Tikfout in iPhone Rekenmachine herstellen met Backspace-veeg

Het maken van een tikfout is in de Rekenmachine-app snel gebeurd. Helemaal als je twijfelt of je wel de goede cijfers ingetoetst hebt, ben je snel geneigd om de som nogmaals uit te voeren. Maar als je jezelf betrapt op een tikfout, dan hoef je niet op C of AC te tikken om het hele getal of zelfs de hele opdracht opnieuw in te voeren. Het enige wat nodig is om je fout te herstellen, is om naar links of rechts te vegen. Je doet dit op het donkere veld, boven de invoerknoppen.

Het ongedaan maken van je tikfouten werkt alleen met getallen. Als je bijvoorbeeld optelt terwijl je wil vermenigvuldigen, kun je dit niet met een veeg ongedaan maken als je alweer nieuwe getallen hebt ingevoerd. Kortom: zodra je een zogeheten operator (+, -, x enz.) of functie (sin, cos, √ enz.) intoetst, kun je niet meer terug. Dit geldt ook voor de wetenschappelijke rekenmachine van de iPhone.

Vind je dat laatste toch wel een nadeel en wil je een wat uitgebreidere rekenmachine op je iPhone of iPad? Bekijk dan vooral onze gids met de beste rekenmachine apps voor iPhone en iPad. Er zitten mooie apps tussen met handige functies. Bovendien zijn ze soms ook beschikbaar op je iPad. Dat biedt Apple zelf niet.

