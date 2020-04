De Snapchat Score kan om onverklaarbare redenen opeens zijn verdwenen of is veel lager geworden. Als gebruiker sta je voor een raadsel: wat kun je doen om je Snapchat Score terug te krijgen?

Snapchat Score

Snapchat heeft van de app een soort spel gemaakt met punten, trofeeën en stickers. Maar daarbij gaat ook wel eens iets mis. De Snapchat Scores die de gebruikers zorgvuldig bij elkaar hadden gespaard zijn opeens verdwenen of veel lager geworden. En dat kunnen Snapchat-gebruikers niet waarderen. Wat kun je in zo’n geval doen?

Snapchat Score: wat is het?

De Snapchat Score is te zien naast je gebruikersnaam. Je kunt ook de scores zien van vrienden en publieke figuren. wil je bij een vriend de score zien, dan veeg je rechts over hun naam om een gesprek te beginnen. Vervolgens tik je op de drie lijntjes naast hun naam.

De Snapchat Score is het totale aantal snaps dat je hebt verzonden en ontvangen, zo valt te lezen op de website van Snapchat. Telkens wanneer je een snap verstuurt krijg je er een punt bij. Open je een snap, dan gaat je score ook omhoog. Met chatten kun je geen punten verdienen. Soms kan je score opeens omhoog of omlaag gaan en in dit artikel kijken we naar mogelijke redenen.

Er hangt ook een mysterie rondom de Snapchat Score, want je weet eigenlijk nooit goed hoe je het kunt verhogen. Soms zijn er hacks die beloven dat je je score kunt opvoeren, maar die werken vaak niet. En Snapchat’s officiële definitie dat het een optelsom is van het totale aantal ontvangen en verstuurde snaps, klopt ook eigenlijk niet.

Snapchat-punten kwijt

Op sociale media zoals Twitter vind je regelmatig klachten van gebruikers die hun Snapchat-punten zijn kwijtgeraakt. Veel van hen werden wakker en ontdekten dat hun punten verdwenen of veel lager waren, zonder dat de app uitlegt waaraan dat ligt. Opvallend is dat het per persoon kan verschillen hoe sterk de score is gedaald. Bij de één gaat het om duizend punten, bij een ander zelfs om tienduizend.

Why did my snapchat score go down 11,000 points? Why did everyone's score go down? What is this #snapchat? — mr. meaner (@carfreakmg) May 10, 2016

The Next Web besloot Snapchat om uitleg te vragen, maar kreeg geen antwoord. Snapchat wil niet bekendmaken hoe de scores van het platform worden berekend. Het gaat in ieder geval om meer dan alleen de interacties die je in de applicatie hebt. Er valt dan ook niet zoveel aan te doen als je punten bent kwijtgeraakt. Je zou bij Snapchat of op sociale media kunnen klagen, maar er is een kleine kans dat het bedrijf er iets aan doet.

Snapchat Score: hoe werkt het?

Er zijn heel wat theorieën hoe Snapchat het aantal punten berekent. Als je bijvoorbeeld een tijdlang je Snapchat-account niet gebruikt hebt en weer voor het eerst een snap plaatst, lijkt het erop dat je wat meer punten krijgt. Deel je één snap met een vriend, dan krijg je 1 punt. Belangrijk om te weten is dat je score ook stijgt als de ander je snap niet geopend hebt. Bij het openen van een snap (dus een foto of video) krijg je meestal ook 1 punt. Het lezen of versturen van een tekstje lijkt de score niet te beïnvloeden en ook het bekijken van een story-update lijkt niet echt invloed te hebben op de score.

Er zijn op internet nog veel meer theorieën hoe de Snap Score

werkt, maar soms is het ook wat nattevingerwerk. Opeens kan je score stil blijven staan, ongeacht hoeveel snaps je verstuurt. En het kan ook gebeuren dat je zomaar weer wat punten kwijt bent. Er is niet echt een duidelijke verklaring hoe dat kan, behalve dan een bug in het systeem.

Snapreeksen of Snapstreaks

Een van de manieren waarop Snapchat gebruikers betrokken probeert te houden bij de app is met Snapstreaks (oftewel Snapreeksen). Dit is te zien aan een vlammetje achter de naam met daarachter het aantal dagen waarop twee mensen met elkaar gesnapt hebben.

Dit cijfer wekt een beetje de indruk dat vriendschappen een rapportcijfer krijgen: als je een hogere Snapreeks met een vriend(in) hebt, kan iemand anders jaloers worden en zich verwaarloosd voelen. Onder tieners kan dat een probleem zijn, omdat ze zich onder druk gezet voelen. Van de andere kant kan een Snapreeks ervoor zorgen dat mensen maar zinloze snaps naar elkaar blijven sturen, waardoor de vriendschap eigenlijk niet zoveel voorstelt. Het lijkt erop alsof die andere persoon zich drukker maakt over de #streak dan over de vriendschap.

Snapchat Score verhogen

De Snapchat Score is een prestige-dingetje: sommige mensen vinden het belangrijk om veel punten te hebben, terwijl anderen het belangrijkers vinden om veel vrienden of volgers te vergaren. Ben je wat punten kwijtgeraakt en wil je ze snel weer terugverdienen, dan circuleren er op internet wel wat theorieën.

De meest voor de hand liggende is natuurlijk dat je actief met de app aan de slag gaat en dagelijks zoveel mogelijk snaps verstuurt. Maar ja, je hebt ook nog wat anders te doen en opeens heel veel snaps naar een relatief onbekende vriend sturen is misschien ook wat raar.

Een van de methoden om sneller punten te vergaren is om bekende snapchatters en artiesten toe te voegen. Dit zijn mensen die al veel volgers hebben. Ze zullen misschien niet antwoorden op je snaps, omdat ze honderden fan-snaps per dag krijgen. Jouw snap valt dan minder op. Dit is een slimmere manier dan je persoonlijke vrienden bestoken met heel veel snaps, puur om je score te verhogen, omdat zij al snel geïrriteerd zullen raken. Bekende mensen zijn minder snel geïrriteerd omdat ze toch al heel veel berichten krijgen en de meeste toch niet openen.

Doe je dit regelmatig, dan gaat je Snapchat Score gegarandeerd omhoog.

Snapchat Score Hacks: hoe werkt het?

Er zijn hacks die beweren dat je je score enorm kunt verhogen. Soms moet je een vragenlijst invullen, geld overmaken of jezelf aanmelden met je account. Pas daarmee op, want meestal werkt het niet. Bovendien loop je het risico dat je inloggegevens in handen komen van de verkeerde mensen.

Zo’n hack kan bijvoorbeeld inloggen op je account en met behulp van computersoftware allerlei nieuwe vrienden toevoegen en lege plaatjes daarmee uitwisselen. Dit gebeurt allemaal automatisch. Het kan echter ook gebeuren dat er misbruik wordt gemaakt van je goedgelovigheid en dat de maker van de hack geld verdient door jouw accountgegevens te misbruiken. Je wordt bijvoorbeeld aangemeld bij allerlei diensten waar de maker van de hack een bemiddelingsfee voor krijgt.