In deze tip leggen we uit hoe je het 'Openen met' menu op je Mac aanpast met nieuwe apps. Je kunt ook (dubbele) apps hieruit verwijderen.

‘Openen met’ menu aanpassen

Ervaren Mac gebruikers kennen de mogelijkheid om bestanden te openen met een zelfgekozen app. Dat werkt met het ‘Openen met’ menu op de Mac. Je gebruikt dit met de rechtermuisknop. Maar wist je dat je deze lijst ook kunt aanpassen? Hiervoor gebruik je enkele Terminal-commando’s. Maar pas op, want met Terminal moet je goed opletten wat je invoert.

Dubbele apps verwijderen uit ‘Openen met’

Heb je meerdere versies van hetzelfde programma geïnstalleerd op je Mac? Dan kan het gebeuren dat deze allemaal in het ‘Openen met’ menu verschijnen.

Vaak komt dit voor bij apps die je buiten de Mac App Store om installeert. Je wil in veruit de meeste gevallen gewoon de nieuwste versie gebruiken, dus we leggen hieronder uit hoe je duplicaten verwijdert.

Open Terminal (standaard geïnstalleerd). Voer het onderstaande commando in en druk op enter:

w

Wacht tot dit proces klaar is. Het kan een paar minuten duren. Voer het onderstaande commando in en druk op enter:

killall Finder

Finder wordt nu geforceerd opnieuw opgestart. Controleer of de duplicaten écht weg zijn door het menu nog eens te openen. Zijn ze niet weg, volg dan onderstaande stappen.

Open Finder en klik op ‘Ga’ in de menubalk terwijl je de option/alt/ toets ingedrukt houdt en klik op ‘Bibliotheek‘. Open de map genaamd ‘Preferences‘. Zoek naar het bestand genaamd com.apple.LaunchServices.plist en verwijder dit bestand. Sluit alle actieve programma’s af op Finder na. Leeg de prullenmand in je Dock.

App toevoegen aan ‘Openen met’

Wil je graag een specifiek programma gebruiken om een bestand te openen, maar staat deze niet in de lijst? Geen zorgen, je kunt ‘m toevoegen. Je moet wel zeker zijn dat het bestand in kwestie ook echt geschikt is voor het programma wat je wil gebruiken. Let goed op, want het is een precies werkje.

In dit voorbeeld leggen we uit hoe je zorgt dat Google Chrome in de lijst verschijnt bij MP3-bestanden. Je kan de dikgedrukte letters vervangen door een andere app en bestandstype.

Open Finder en zoek naar de Google Chrome app. Klik met je rechtermuisknop op de app en selecteer ‘Toon pakketinhoud‘. Zoek in deze map of mappen naar het bestand genaamd Info.plist. Open het Info.plist bestand met Teksteditor (standaard geïnstalleerd). Zoek naar een stukje code waar < /dict > en < dict > staat. Zet hier wat witregels tussen en zet de volgende tekst daar neer:

< dict >

< key >CFBundleTypeExtensions< /key >

< array >

< string >mp3< /string >

< /array >

< /dict >

Haal alle spaties weg uit deze codes. Open Terminal en voer de onderstaande commando’s na elkaar in:

/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -f /Applications/TextEdit.app/



killall Finder

App verwijderen uit ‘Openen met’

Kom je steeds een app tegen die je helemaal nooit wil gebruiken om bepaalde bestanden mee te openen? Dan kun je deze verwijderen. Let goed op bij het uitvoeren van deze stappen, want het is een precies werkje.

In dit voorbeeld leggen we uit hoe je zorgt dat Google Chrome niet in het ‘Openen met’ menu op je Mac verschijnt bij JPG-bestanden. Je kan de dikgedrukte letters vervangen door een andere app en bestandstype.

Open Finder en zoek naar de Google Chrome app. Klik met je rechtermuisknop op de app en selecteer ‘Toon pakketinhoud‘. Zoek in deze map of mappen naar het bestand genaamd Info.plist. Open het Info.plist bestand met Teksteditor (standaard geïnstalleerd). Zoek in dit bestand naar de term CFBundleTypeExtensions. Dit staat er waarschijnlijk meerdere keren.

Zoek net zo lang naar deze regel tot je < string > jpg < /string > ziet staan en verwijder deze regel. Open Terminal en voer het killall Finder commando in.

Wil je weten hoe je de rechtermuisknop op de Mac gebruikt of hoe je het rechtermuisknopmenu op de Mac kunt aanpassen? Lees dan onze andere tips.