Met de iPhone heb je altijd een waterpas op zak, zonder dat je er een speciale app voor nodig hebt. Deze functie zit standaard in iOS en in deze tip lees je hoe je de waterpas gebruikt tijdens het klussen.

Waterpas op de iPhone

Er zit een gratis waterpas in je iPhone! Die komt van pas als je bijvoorbeeld een schilderijtje recht moet hangen of wilt weten of een tafel wel waterpas staat. De waterpas maakt gebruik van de geavanceerde sensoren in de iPhone, waardoor het nauwkeurig werkt. Je vindt de waterpas op twee verschillende plekken op je iPhone, afhankelijk van het toestel en de iOS-versie die je gebruikt.

Waar vind ik de iPhone waterpas?

De waterpas is te vinden in de Meten-app of de Kompas-app, afhankelijk van welk toestel je hebt:

Je vindt de waterpas in de Meten-app (vanaf iOS 12) in deze toestellen:

Je vindt de waterpas in de Kompas-app bij deze toestellen:

Oudere iPad Air- en iPad mini-modellen en de iPhone 5s en iPhone 6 ondersteunen geen ARKit en beschikken daarom niet over de Meten-app. Zelfs als er iOS 12 op draait zul je de Meten-app niet te zien krijgen. Je kunt echter gewoon gebruik maken van de waterpas, maar je moet daarvoor in de Kompas-app zijn.

iPhone als waterpas

Vroeger waren er speciale apps waarmee je je iPhone als waterpas kon gebruiken. Die zijn er nog wel, maar je hebt dergelijke apps eigenlijk niet nodig. Daarmee kun je meten of iets kaarsrecht staat. Start hiervoor de Meten- of Kompas-app op de iPhone. Bij de Meten-app tik je rechtsonder op Waterpas en bij de Kompas-app veeg je over het scherm zodat de waterpas in beeld komt. Er zijn twee manieren om het te gebruiken: leg de iPhone plat op tafel of zet de iPhone op z’n kant.

Waterpas liggend gebruiken

Wil je kijken of een tafel kaarsrecht staat of wil je een vloer plaveien, dan leg je de iPhone plat neer. Je krijgt twee bollen te zien, die elkaar precies moeten overlappen. Zodra dit het geval is krijg je het cijfer 0 te zien en kleurt het scherm groen.

We adviseren wel om gebruik te maken van een hoesje. Door de camerabult aan de achterkant van de iPhone, ligt de iPhone niet helemaal waterpas. Het scheelt maar een klein beetje, maar als het van belang is dat iets precies waterpas ligt of hangt, kan dat net het verschil maken. Twijfel je, gebruik dan een gewone waterpas om het te controleren.

Waterpas staand gebruiken

Wil je weten of iets recht hangt, dan zet je de iPhone rechtop of op z’n kant. Staand is handig om planken en schilderijen recht te hangen. Je ziet onder welke hoek je iPhone staat en kunt meebewegen om te zorgen dat het precies op nul uitkomt.

Liggend kan soms onhandig zijn, omdat de knoppen van de iPhone in de weg kunnen zitten. Net als bij de camerabult kan dit net het verschil maken, dus hou daar rekening mee.

Waterpas gebruiken om een hoek te meten

Stel dat je twee planken onder een hoek van 48 graden wilt plaatsen. Geen probleem! Ook daarvoor kun je de waterpas op je iPhone gebruiken. Meet het eerste item en tik op het scherm om deze meting ‘vast te zetten’. Daarna kun je met de getallen op het scherm bepalen hoe schuin het tweede item moet staan. Ook bij het kompas in de Kompas-app kun je op deze manier de meting vastzetten, zodat je twee metingen kunt vergelijken.

Nog veel meer tips over het gebruik van de Kompas-app op iPhone en iPad vind je in onze aparte tip. Ook hebben we een aparte tip over het gebruik van het Kompas in Apple Kaarten en Google Maps.

Bekijk ook Zo kun je het iPhone Kompas gebruiken en uitlezen De Kompas-app op de iPhone wijst precies aan waar het noorden, oosten, zuiden en het westen is. Ook kun je het Kompas gebruiken voor nog meer toepassingen. In dit artikel lees je er alles over.