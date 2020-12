In de Books Store op de iPhone en iPad (voorheen iBooks) kun je boeken cadeau geven. Lees hoe het cadeau geven van ebooks werkt in deze tip.

Boeken cadeau geven op iPhone en iPad

Wil je iemand een boek cadeau geven, zonder dat je de deur uit hoeft? Kies dan voor een digitaal boek, die de ontvanger kan lezen via de Apple Boeken (iBooks)-app op de iPhone, iPad en Mac. Misschien wist je al dat je apps cadeau kunt geven aan vrienden, maar het werkt ook bij boeken uit de Books Store.

iBooks cadeau geven op iPhone en iPad

Het cadeau geven van boeken werkt als volgt:

Open de Boeken-app op je iPhone of iPad. Staat de Boeken-app niet op jouw toestel, dan moet je deze eerst installeren van uit de App Store. Ga naar het tabblad Book Store en zoek het gewenste boek. Heb je geen idee welke boeken leuk zijn? Bij Trending, Nieuw en Bestseller vind je nieuwe en noemenswaardige boeken, favoriete nieuwe thrillers en nog veel meer. Kies een boek om meer details te zien. Tik op het cadeau-icoon (zie afbeelding). Vul een ontvanger en een persoonlijke boodschap in. Vul de datum in waarop het boek bezorgd moet worden. Reken af met jouw iTunes-tegoed of gekoppelde betaalmethode.

Op de aangegeven dag krijgt de ontvanger een e-mailtje met instructies om gratis te downloaden. Jij betaalt dus met jouw iTunes-tegoed voor het boek en de ontvanger kan het boek vervolgens via zijn/haar eigen iTunes-account downloaden. Je hoeft het Apple ID van de ontvanger niet te weten. Het e-mailadres waarmee je de ontvanger kunt bereiken is voldoende.

Het kan een mooi last-minute cadeautje zijn als je écht niets anders hebt kunnen vinden. Maar er geldt wel een beperking. Het cadeau geldt alleen in het land waar je het boek hebt aangeschaft. Wil je iemand uit België boeken uit de Book Store cadeau geven, dan zul je dus moeten beschikken over een Belgisch iTunes-account met een daaraan gekoppelde betaalmethode, of iTunes-tegoed voor de Belgische iTunes Store.

Boeken cadeau geven op de Mac

Het cadeau geven van boeken is ook mogelijk vanuit de Boeken-app op de desktop. Daar is het cadeau-icoon niet zichtbaar, maar verder werkt het op een vergelijkbare manier:

Ga naar de Boeken-app en open de Book Store. Kies het boek dat je cadeau wilt geven. Tik op het vakje naast de prijs. Kies Geef boek cadeau. Vul de ontvanger en overige informatie in en reken af.

Andere cadeau’s voor muziek, apps, games en meer

