iTunes-tegoedbon geven

iTunes-kaarten kun je op allerlei plekken kopen, zowel online als in fysieke winkels. Wekelijk vind je op iCulture een overzicht van de actuele iTunes-aanbiedingen, zodat je extra korting of extra tegoed krijgt. Wil je iTunes-tegoed cadeau doen, dan kan dat ook digitaal, met de tips uit dit artikel. De ontvanger kan het iTunes-tegoed besteden aan allerlei content, van apps tot boeken.

iTunes-tegoed, een leuk cadeau?

Het is misschien niet het meest originele geschenk, maar App Store- en iTunes-tegoed kan een handig last minute-cadeau zijn als je echt geen idee hebt wat je voor iemand moet kopen. Je kunt ook films en muziek cadeau doen of een boek, app of game, maar heb je geen idee wat de andere persoon leuk vindt, dan kan de ontvanger zelf kiezen.

De ontvanger kan het iTunes-tegoed aan allerlei zaken besteden:

App Store (apps, abonnementen en in-app aankopen)

iTunes (muziek en films)

Apple Boeken (ebooks en audioboeken)

iCloud-opslag

Apple One-abonnementen

Apple Music

Apple Arcade

Apple TV+

App Store- en iTunes-kaarten in de winkel halen

iTunes-kaarten vind je vrijwel overal, in de rekken bij de kassa van winkels als Kruidvat en Trekpleister. Wie slim is koopt kaarten als ze in de aanbieding zijn, want dan krijg je een leuke korting.

Er zijn twee formules om korting te krijgen:

Je krijgt een vast percentage korting bij de aanschaf (meestal tussen de 10% en 20%).

Je krijgt extra tegoed: koop je bijvoorbeeld een kaart van €25 en krijg je 10% extra tegoed, dan is de kaart in totaal €27,50 waard.

Je kunt het beste zelf even uitrekenen welke deal voor jou het beste is: minder besteden voor de aanschaf, of de gelukkige ontvanger meer tegoed geven. Daarbij speelt ook mee welke winkels er bij jou in de buurt zijn, want kilometers omrijden voor een Trekpleister-filiaal is misschien niet de moeite. Je vindt alle actuele iTunes-aanbiedingen in ons artikel, dat we wekelijks updaten.

iTunes-tegoed online kopen

Wil je niet de deur uit, of zijn alle winkels gesloten? Dan kun je heel gemakkelijk online iTunes-tegoed aanschaffen via aanbieders als Startselect en Beltegoed. Ook bij deze aanbieders krijg je vaak wat bonuswaarde. Zit je krap bij kas en heb je nog wat oude tegoedbonnen van andere winkels liggen, zoals VVV-bonnen en tegoed bij winkels zoals Levi’s of Bijenkorf, dan is het zelfs mogelijk om giftcards in te ruilen voor geld. Dat geld kun je vervolgens weer besteden aan een iTunes-giftcard.

iTunes-tegoed cadeau geven vanaf de iPhone en iPad

Er is nog een andere manier om iTunes-tegoed te kopen, maar daarbij krijg je geen korting of extra tegoed. Je gaat hiervoor naar de App Store, waar je de stappen volgt. De ontvanger krijgt vervolgens een e-mail met een code, die ingewisseld kan worden voor extra tegoed. Misschien minder leuk, maar het gaat om het gebaar.

Open de App Store en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies Verstuur cadeaubon per e-mail. Vul het e-mailadres van de ontvanger in. Kies een bedrag: €25, €50, €100 of een ander bedrag. Wil je dat het cadeau pas later wordt verstuurd, kies dan een datum. Selecteer een thema voor de e-mail.

De ontvanger kan de iTunes-kaart inwisselen op de iPhone, iPad of Mac.

Weet je al wat de ontvanger wil hebben, dan kun je ook een gericht cadeau geven:

