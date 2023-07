Minder data delen met Instagram

Heb je schoon genoeg van Instagram en moederbedrijf Meta, maar kun je het toch niet laten om de app te blijven gebruiken? Dan is kun je op een aantal manieren ervoor zorgen dat je minder privédata deelt. Dat geeft je wellicht een beter gevoel. Hou er wel rekening mee dat het vrij lastig is om helemaal anoniem te blijven als je graag sociale netwerken zoals Instagram gebruikt. Apple heeft met App Tracking Transparency gezorgd dat apps minder data kunnen verzamelen en delen met andere aanbieders, maar dit heeft Meta (en andere bedrijven) aangespoord om juist nóg geavanceerdere technieken te bedenken om een profiel van je op te bouwen.

Deze maatregelen kun je nemen:

#1 Tracking uitschakelen

Het eerste wat je kunt doen om het verzamelen van data te verminderen, is het uitschakelen van tracking. Dit doe je via Instellingen > Instagram. Blader omlaag en zet de schakelaar uit bij Sta tracking toe. Lees ook even ons artikel over reclametracking beperken op de iPhone.

Bekijk ook Reclametracking uitschakelen: voorkomen dat apps je volgen op iPhone en iPad App Tracking Transparency (afgekort ATT) is een privacyfunctie op de iPhone, iPad en andere devices. Ontwikkelaars en adverteerders moeten daarbij toestemming vragen als ze je activiteit willen volgen in apps en websites van andere bedrijven.

#2 Toegang tot foto’s beperken

Je kunt Instagram toegang geven tot al je foto’s. Maar waarom zou je? Je gaat ze toch niet allemaal posten. Ga naar Instellingen > Instagram > Foto’s en kies Geselecteerde foto’s of Geen. Zo voorkom je dat Instagram kan achterhalen wat je wanneer hebt gedaan en waar.

#3 Locatie niet altijd delen

Deel je je locatie bij gebruik van de Instagram-app? Is helemaal niet nodig. Je kunt er ook voor kiezen om bij het delen van een foto te vragen of de locatie toegevoegd kan worden. Ga hiervoor naar Instellingen > Instagram > Locatie en zorg dat dit niet op ‘Altijd’ staat.

#4 Maak de locatie minder exact

Met de schakelaar ‘Exacte locatie’ (zie afbeelding rechts) kun je aangeven dat Instagram wel je locatie mag weten, maar niet tot op de meter nauwkeurig. Door de locatie minder exact te maken weet Instagram wel dat je in Rotterdam bent, maar niet dat je in de Markthal rondloopt. Vaak is dat nauwkeurig genoeg.

#5 Locatie van foto’s niet meesturen

Bij het delen van een foto kun je aangeven dat je je locatie en andere gegevens niet wil delen. Open een foto, druk op de deelknop en bij Opties kun je aangeven dat er geen fotogegevens gedeeld moeten worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om locatie, tijdstip en type camera.

Je zou de locatievoorzieningen ook helemaal kunnen uitschakelen, maar dat levert te veel nadelen op. Je kunt dan ook zelf niet meer terugvinden waar een foto is gemaakt. Het is gemakkelijk om locatiedata te verwijderen uit foto’s voordat je ze deelt.

Bekijk ook Locatie uit foto's verwijderen voor meer privacy: zo werkt het Dankzij de EXIF- en locatiedata is te achterhalen waar een foto is gemaakt, op welk tijdstip en met welk type toestel. Dit kan je privacy in gevaar brengen, bijvoorbeeld omdat mensen kunnen zien waar je woont. Deze EXIF- en locatiedata kun je gemakkelijk verwijderen op de iPhone, iPad en Mac. Wij laten zien hoe dat werkt.

#6 Geen toegang tot microfoon geven

Ken je dat verhaal? Je zit op de bank met je moeder te praten over een nieuwe duikbril en opeens duikt op Instagram een reclame voor duikbrillen op. Hoe kan dat? Volgens sommigen luistert Meta constant af, volgens anderen is het puur toeval: je hebt waarschijnlijk de afgelopen dagen ook wat zitten googlen naar duikbrillen en Meta is een meester in het verband leggen tussen allerlei websites en zoekopdrachten. Het kan dus best zijn dat je zelf wat hints hebt gedropt. Welke theorie je ook aanhangt: het heeft vaak helemaal geen zin om Instagram toegang tot je microfoon te geven. Zet het gewoon uit! Je doet dit via Instellingen > Instagram > Microfoon.

#7 Privacy-instellingen van Instagram zelf

Instagram heeft ook enkele privacy-instellingen, waarmee je bijvoorbeeld kunt beperken wie jouw berichten kunnen zien. Je kunt je account op privé zetten of zorgen dat alleen goede vrienden je Story kunnen zien. Deze maatregelen zijn vooral gericht op verbeterde privacy naar de buitenwereld toe, dus naar vrienden, kennissen en andere personen die jouw account willen raadplegen. In onderstaande tip vertellen we hoe je je privacy op Instagram kunt verbeteren.

Bekijk ook Zo beperk je Instagram-accounts voor meer privacy Wil je wat meer privacy op Instagram, maar wil je iemand niet helemaal blokkeren? Dan kun je diegene beperken. In deze tip leggen we uit wat het is en hoe je het voor elkaar krijgt.

Je hebt nu beter inzicht gekregen in hoe Instagram en dus ook Facebook en moederbedrijf Meta aan je data komen. Mocht je het nog niet je te voorkomen dat Instagram en dus ook Facebook aan data komen. Mocht je het nog niet vertrouwen, dan kun je altijd overwegen om je Instagram-account te verwijderen. Benieuwd hoe dit moet? Check dan onderstaand artikel.

Bekijk ook Zo kun je je Instagram-account verwijderen of pauzeren Ben je Instagram helemaal zat, dan kun je je account tijdelijk uitschakelen of definitief verwijderen. In deze tip lees je hoe je dat aanpakt.