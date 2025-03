In de Foto's-app spelen video's zichzelf automatisch achter elkaar af. Dat heeft niet altijd de voorkeur en in deze tip leggen we uit hoe je dit kan uitschakelen. Ook lees je hoe je het automatisch afspelen kan uitzetten.

Wil je voorkomen dat video’s in de Foto’s-app op je iPhone of iPad automatisch blijven herhalen of zelfs automatisch afspelen? Sinds iOS 18.2 worden video’s standaard in een loop afgespeeld, wat niet altijd gewenst is. Gelukkig kun je dit eenvoudig uitschakelen met een paar snelle stappen.

Video’s spelen automatisch door in Foto’s-app

Met iOS 18 heeft Apple de Foto’s-app een geheel nieuw design gegeven, met een compleet nieuwe indeling en andere weergave. Ook de weergave van video’s is veranderd, met onder andere een nieuwe videospeler. In latere iOS 18-updates heeft nog wat andere wijzigingen doorgevoerd, waaronder dus het automatisch opnieuw afspelen. Video’s blijven zich automatisch herhalen en stoppen niet meer vanzelf zodra ze zijn afgelopen. Dit kan handig zijn wanneer je een video meerdere keren wilt laten zien, maar op den duur ook storend worden.

Je kunt deze instelling eenvoudig zelf uitschakelen door de volgende stappen te volgen:

Open de Instellingen. Scroll naar beneden en tik op Apps. Ga naar Foto’s. Scroll door de opties tot je Herhaal video’s ziet en schakel deze optie uit. Om de wijziging in werking te laten treden, moet je de Foto’s-app eerst geforceerd afsluiten en weer opnieuw openen.

Automatisch afspelen in Foto’s-app stoppen

Op diezelfde pagina kun je ook het automatisch afspelen van video’s en ander bewegend materiaal uitschakelen. Zet daarvoor de schakelaar bij Speel beweging automatisch af uit en herstart opnieuw de Foto’s-app om de wijziging in te laten gaan.

Via: MacRumors