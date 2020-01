Als je hebt betaald voor een in-app aankoop kun je in sommige gevallen de aankoop nogmaals uitvoeren. Of je daarbij opnieuw moet betalen is afhankelijk van de situatie. In deze tip leggen we uit hoe het zit met in-app aankopen die je nogmaals wil doen.

Stel dat je hebt betaald voor een in-app aankoop, bijvoorbeeld een extraatje in een game. Moet je dan opnieuw voor die aankoop betalen als je de app op een andere iPhone installeert? Dat verschilt per geval. Een in-app aankoop houdt in dat je binnen de app extra aankopen kan doen. Zo kun je in navigatiesoftware vaak extra kaarten aanschaffen of functies zoals flitspalen en verkeersinformatie. Voor sommige opties betaal je eenmalig, terwijl andere op abonnementsbasis zijn.



Er zijn ook apps waarbij je reclamebanners kunt afkopen, bijvoorbeeld in de iCulture-app. Het zou zonde zijn als je die aankoop opnieuw moet doen op het moment dat je een andere iPhone krijgt of opnieuw wilt inrichten.

Soorten in-app aankopen

Er zijn in feite 4 soorten in-app aankopen, die door Apple worden aangeduid met hun Engelse naam:

Consumable: dit zijn aankopen die je verbruikt zoals extra levens in een game, of een optie om vooruit te komen in een game. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn daarna opnieuw aan te schaffen.

Non-consumable: dit zijn premium functies binnen een app, die je eenmalig koopt en die niet verlopen.

Auto-Renewable Subscriptions: dit geeft je toegang tot bepaalde diensten of content, waarbij je elke maand of elk jaar opnieuw moet betalen. Het wordt automatisch verlengd, tenzij je tijdig opzegt.

Non-Renewing Subscriptions: dit zijn abonnementen die na de afgesproken periode aflopen, bijvoorbeeld toegang tot bepaalde content tijdens het Formule 1-seizoen. Zodra de periode voorbij is, heb je geen toegang meer.

Losse aankopen opnieuw doen

We beginnen met het doen van eenmalige aankopen. Hiervoor betaal je een eenmalig bedrag, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot de premium-functies van een app. Denk hierbij aan het gebruik van extra filters en effecten in een fotografie-app, of het afkopen van reclame.

Als je deze functies eenmaal hebt ontgrendeld kun je ze vaak op een andere iPhone opnieuw activeren, zonder dat je extra hoeft te betalen. Ga hiervoor naar de instellingen van de app en kijk of je een optie zoals ‘Herstel aankopen’ kunt vinden. Het opnieuw installeren van een app waarvoor je al betaald had, is uiteraard ook gratis. Uiteraard moet je wel zorgen dat je steeds hetzelfde Apple ID gebruikt.



Zorg dat je met het juiste Apple ID bent ingelogd.

Bij games gelden er wel eens uitzonderingen. Gaat het om speciale items in een game, waarbij je bijvoorbeeld extra hints, muntjes of edelstenen kunt kopen, dan zijn deze items vaak niet overdraagbaar. Je zult er dus telkens opnieuw voor moeten betalen. Dit komt omdat je deze items kunt ‘consumeren’ oftewel opmaken. Bij de volgende aankoop krijg je weer nieuwe hints of edelstenen. Deze aankopen kun je meermaals achter elkaar doen, maar je moet er wel steeds voor betalen. Vaak gaat het om kleine bedragen, maar er zijn ook games die berucht zijn omdat je er heel veel geld mee kunt kwijtraken.

Vroeger verschenen in de media regelmatig berichten van kinderen die ‘per ongeluk’ enkele duizenden euro’s aan in-app aankopen hadden gedaan op het account van hun ouders. Gelukkig kun je dit als ouder gemakkelijk voorkomen door in-app aankopen uit te schakelen.

Bekijk ook In-app aankopen uitschakelen: voorkom dat kinderen extra kosten maken Wil je in-app aankopen door kinderen voorkomen in spelletjes en andere apps? Je kunt de in-app aankopen uitschakelen, zodat je niet met onverwachte kosten te maken krijgt.

In-app aankopen bij delen in gezin

Maak je gebruik van Delen met gezin, dan aankopen die door het ene gezinslid zijn gedaan worden gedeeld met anderen binnen het gezin. Dit geldt niet altijd voor in-app aankopen. Heb je bijvoorbeeld een bordspel gekocht, dan kun je deze betaalde app op alle iPhones en iPads binnen het gezin installeren, zonder dat je hiervoor extra hoeft te betalen. Maar dat geldt vaak niet voor in-app aankopen. Extra speelborden of kaarten kun je binnen het gezin vaak niet opnieuw gratis downloaden via een in-app aankoop.

Je kunt gemakkelijk controleren of een app voor gezinsdeling in aanmerking komt. Dit geldt dan vaak alleen voor de initiële aankoop in de App Store, niet voor de in-app aankopen.

Terugkerende in-app aankopen

Apps maken steeds vaker gebruik van in-app abonnementen, waarbij er sprake kan zijn van maand- of jaarbetalingen. Daarbij sluit je een abonnement af om extra functies te kunnen gebruiken. Op de lange termijn kun je op die manier erg veel geld kwijt zijn voor een app.

Dergelijke maand- of jaarabonnementen zijn overdraagbaar op een andere iPhone. Je moet dan op zoek naar een optie ‘Herstel aankopen’ of iets soortgelijks. Dit is per app verschillend.

In-app abonnementen zijn meestal niet overdraagbaar binnen een gezin. Anderen binnen het gezin moeten dan opnieuw betalen voor de functies. Er zijn echter ook uitzonderingen. Zo kun je voor Apple Music een gezinsabonnement van €15 per maand afsluiten, waarbij meerdere gezinsleden kunnen meeluisteren.

Meer tips over in-app aankopen vind je hier: