Muziek kopiëren naar de iPhone is simpel om te doen: je kunt de muziek van een cd importeren op je Mac en vervolgens met de Muziek-app of iTunes de nummers digitaliseren.

Muziek-cd importeren op de Mac

Door de opkomst van streaming muziekdiensten gebeurt het misschien niet zo vaak meer, maar het is nog steeds mogelijk om cd’s te importeren op je Mac. De nummers worden dan gedigitaliseerd en komen vervolgens terecht in de Muziek-app van macOS Majave of nieuwer – of in iTunes, als jouw Mac daarover nog beschikt. Zodra je de nummers geïmporteerd hebt kun je beluisteren zonder dat je de cd in de computer hoeft te plaatsen.



Het importeren van muziek-cd’s wordt ook wel ‘rippen’ genoemd. Met de stappen hieronder kun je het gemakkelijk doen. Standaard worden de nummers op de cd omgezet naar AAC-formaat. Eventueel kun je deze importeer-instellingen aanpassen.

Cd plaatsen in de Mac

De eerste stap die je moet nemen is het plaatsen van de cd. Beschikt jouw Mac of MacBook over een schijfstation, dan kun je de cd rechtstreeks in de Mac plaatsen. Anders zul je gebruik moeten maken van een externe cd-speler. Apple verkoopt hiervoor nog steeds de Apple USB SuperDrive (ca. 90 euro).

Instellingen voor plaatsen van een cd

Je zult ook moeten aangeven wat er moet gebeuren als je een cd plaatst. Dit doe je als volgt:

Ga naar de Muziek-app op de Mac. Kies uit het menu Muziek > Voorkeuren > Algemeen. Klik op het venstermenu ‘Bij plaatsen cd’ en kies de optie Importeer cd.

Wil je veel cd’s importeren, dan kun je ook de optie Importeer en verwijder cd kiezen. Ook kun je de optie Vraag om cd te importeren kiezen, waarbij je steeds de vraag krijgt of je een cd wilt importeren.

Cd’s importeren in Muziek-app

Het gaat beginnen! We gaan nummers van cd’s importeren op de Mac. Het importeren van een cd neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Open de Muziek-app op de Mac. Plaats een audio-cd in de computer of in een extern schijfstation. Als je geen informatie over de cd ziet, selecteer je de cd onder Apparaten in de navigatiekolom. Geef in het venster dat verschijnt aan wat je wilt doen: alle nummers importeren of juist voorkomen dat bepaalde nummers worden geïmporteerd. Om de geselecteerde nummers aan je bibliotheek toe te voegen, klik je op Importeer cd rechtsboven in het Muziek-venster. Selecteer de importinstellingen en klik op OK.

Als het goed is wordt informatie over de tracks weergegeven. Is dat niet het geval, dan verschijnen de nummers als ‘Track 01’, ‘Track 02’, enzovoort.

Wanneer de nummers zijn geïmporteerd, klik je op de verwijderknop rechtsboven in het Muziek-venster om de cd weer uit het schijfstation te halen.

Tijdens het importeren van nummers kun je de Mac gewoon blijven gebruiken.

Problemen bij het importeren van cd’s

Tijdens het importeren van cd’s kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Wordt de audio-cd niet herkend of heb je problemen bij het herkennen van nummers. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

Foutcorrectie. Als dit is ingeschakeld, kan het importeren van cd-nummers langer duren. Ga naar Muziek > Voorkeuren > Bestanden en klik vervolgens op Importinstellingen. Staat hier het aankruisvak Gebruik foutcorrectie bij lezen audio-cd’s is ingeschakeld, schakel je het uit en kijk je of het nu wel werkt.

Heb je meerdere cd- of dvd-stations, dan kan de computer moeite hebben om de juiste schijf te vinden. Probeer ze een voor een.

Als het langer dan 10 minuten duurt om een nummer vanaf een audio-cd te importeren, dan is de cd mogelijk vies of beschadigd. Maak de cd schoon met een zachte en pluisvrije doek. Probeer het daarna opnieuw.

Klinken de nummers niet goed? Je moet na het importeren de nummers even luisteren, voordat je de cd wegdoet. Als je klikkende geluiden hoort wanneer je nummers afspeelt is het mogelijk dat de cd-lezer de cd niet goed heeft gelezen. Schakel in dat geval foutcorrectie in en importeer de nummers opnieuw. Dit doe je via Muziek > Voorkeuren > Bestanden > Importinstellingen > Gebruik foutcorrectie bij lezen audio-cd’s.

Om te voorkomen dat er dubbele onderdelen in je bibliotheek verschijnen, verwijder je alle nummers die je eerder al hebt geïmporteerd.