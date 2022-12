Nog heel veel ondersteuning is er nog niet voor Passkeys, de methode om zonder wachtwoorden te kunnen inloggen. Apple, Microsoft en Google bieden het al aan, maar de websites die je bezoekt moeten er wel geschikt voor zijn. Dit houdt in dat makers van websites passkey-ondersteuning via de WebAuthn API hebben toegevoegd.

Sinds afgelopen oktober biedt Google al ondersteuning voor passkeys in een testversie van Chrome, maar nu is het ook in de normale release-versie van de browser te gebruiken.



Passkeys zijn een gezamenlijk initiatief van Apple , Google en Microsoft om wachtwoorden overbodig te maken. Ze zijn gebaseerd op de Web Authentication (WebAuthn)-standaard. Gebruikers moeten eerst een passkey genereren voor hun account. Tijdens het inloggen gebruikt de website of app de publieke sleutel om de signature van de private key te verifiëren. Dit gebeurt vrijwel automatisch, waardoor je als gebruiker alleen maar met je vinger, gezicht of een toegangscode hoeft te ontgrendelen.

Google legt in een blogposting nog eens uit wat Passkeys zijn en wat de voordelen zijn ten opzichte van wachtwoorden.

Google doet al langer iets tegen onveilige wachtwoorden, bijvoorbeeld door tweestapsverificatie en de Google Authenticator aan te bieden. De volgende stap is het overbodig maken van wachtwoorden met Passkeys, omdat ze niet kunnen worden hergebruikt, niet uitlekken bij een hack en minder gevoelig zijn voor phishing. Ook werken ze op meerdere besturingssystemen en in meerdere browsers. Op de desktop kun je een Passkey van je mobiele device gebruiken en dat mag ook een iPhone of iPad zijn.

Je hebt Chrome versie M108 nodig om Passkeys te gebruiken in macOS en op Windows.