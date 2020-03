Mac sneller opstarten

Duurt het opstarten van je Mac veel te lang of moet je wachten op het opstarten van apps die je toch niet gebruikt? In deze tip leggen we uit hoe je je Mac sneller laat opstarten, door precies aan te geven welke apps er moeten opstarten. We leggen ook uit hoe je opstartprogamma’s aanpast.



Bij het opstarten van de Mac moeten een aantal technische checks worden uitgevoerd, waarna het besturingssysteem en allerlei apps worden gestart. Deze opstartprogramma’s nemen tijd in beslag, terwijl je ze misschien niet eens zo vaak gebruikt. Kijk eens kritisch naar de apps die bij het opstarten actief worden (Spotify? Photoshop?) en ga na of je ze wel meteen beschikbaar moet hebben. Vaak is het handiger om software pas te starten op het moment dat je het ook echt wilt gebruiken.

Mac opstartprogramma’s bekijken

Check daarom regelmatig even welke programma’s en apps er automatisch gestart worden als jij je Mac aanzet. Zo bekijk je om welke apps het gaat:

Klik op  > Systeemvoorkeuren. Ga naar Gebruikers en Groepen. Klik op jouw account en ga naar Inloggen. Je krijgt nu een lijst te zien van programma’s die automatisch opstarten. Het maakt niet uit of er een vinkje bij staat. De programma’s met vinkje worden wel opgestart en worden daarna verborgen.

Mac opstartprogramma’s verwijderen

Zie je in bovenstaand lijstje apps die je eigenlijk niet op dagelijkse basis nodig hebt, dan selecteer je deze en klik je op het minteken onder het venster. Je zult bij het herstarten van je Mac meteen merken dat het sneller gaat, vooral bij zware programma’s en bij programma’s waarbij steeds een inlogproces doorlopen moet worden.

Meer tips voor Mac sneller opstarten

Er zijn nog meer mogelijkheden om je Mac sneller te laten opstarten:

Bij het herstarten van de computer heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om alle apps en vensters die actief waren weer opnieuw te openen. Wanneer je het vinkje weghaalt zal macOS veel sneller opstarten.

Wat ook helpt is het vooraf verwijderen van aangesloten harde schijven. Sommige externe harde schijven zorgen daarbij voor vertraging, dus koppel deze eerst los en sluit eventueel later weer aan.

Een veel drastischer oplossing is om over te stappen op SSD-schijven. Vervang de harde schijf van je MacBook door een Solid State Drive (SSD) en je MacBook zal veel sneller opstarten. Dit is uiteraard niet voor iedereen weggelegd en kost ook wat meer geld.

Er zijn nog veel meer maatregelen die een (oude) Mac sneller maken. In onderstaand artikel vind je een reeks handigheidjes, waardoor je MacBook of iMac weer wat sneller aanvoelt.