Heb je een handige opdracht gemaakt in de Opdrachten-app, dan kun je deze delen met anderen. In deze tip bespreken we hoe je dat doet op verschillende manieren. Ook lees je hoe je een opdracht toevoegt aan je bibliotheek wanneer je er één ontvangt.

Met de Opdrachten-app kun je allerlei taken met één druk op de knop uitvoeren. Deze Siri opdrachten kun je op verschillende manieren delen zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken.

Siri Opdrachten toevoegen of delen? Doe dit vooraf!

Voordat je kunt beginnen met het toevoegen en delen van opdrachten is het verstandig eerst het één en ander in te stellen. Standaard wil Apple jou beschermen tegen niet-vertrouwde opdrachten van buitenaf. Als je zomaar een opdracht toevoegt zonder te weten wat het doet, kun je misschien voor verrassingen komen te staan. Deze maatregel voorkomt ook dat je je eigengemaakte opdrachten kunt delen.

Daarom zetten we vooraf deze maatregel uit. Om dat te doen, volg je de onderstaande stappen. Lukt het niet, lees dan verder tot onder de afbeelding.

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden tot je Opdrachten ziet en tik hierop. Zet de schakelaar bij Sta niet-vertrouwde opdrachten toe op groen. Bevestig de keuze en voer je toegangscode in.

Kun je de schakelaar niet op groen zetten? Dat betekent dat je eerst een opdracht moet proberen toe te voegen van buiten de standaardselectie. Via de website ShortcutsGallery.com kun je allerlei opdrachten vinden.

Tik op een opdracht op de website en volg de stappen. Het zal niet lukken om hem daadwerkelijk toe te voegen, want je moet immers de schakelaar uit ons stappenplan nog op groen zetten. Dat kan vanaf nu. Het slot op de schakelaar is eraf gehaald omdat je hebt geprobeerd een opdracht toe te voegen.

Zo kun je Siri Shortcuts delen

Je hebt nu de volledige toegang tot alle deelfuncties in de Opdrachten-app. Er zijn meerdere manieren waarop je opdrachten kunt delen met anderen. Dat hoeven geen bekenden te zijn, voor als je het bijvoorbeeld op een forum wil zetten. Dit zijn alle manieren:

Opdrachten delen vanuit de bewerker

Tijdens het bewerken van een opdracht kun je ‘m al delen. Achteraf kun je ook nog bij de bewerker om iets aan te passen, maar dus ook om de opdracht te delen. Open de Opdrachten-app en volg deze stappen:

Zit je nog niet in de bewerker, tik dan op de drie puntjes bij de opdracht. Tik rechtsonder op het deel-icoon. Deel de opdracht met de juiste persoon of kopieer een iCloud-link met de speciale menuoptie.

Wanneer je een opdracht deelt met een iCloud-link kan iedereen met de link de opdracht downloaden en gebruiken. Hiervan krijg jij geen bericht en je weet niet hoeveel mensen het downloaden. Wees hier dus voorzichtig mee. Verderop lees je hoe je het delen kunt stoppen.

Opdrachten delen vanuit je bibliotheek

Een snelle manier om je opdracht te delen is door het gewoon vanuit je bibliotheek te doen. Dit is het overzicht van alle opdrachten die je hebt bewaard. Open de Opdrachten-app en volg deze stappen:

Houd je vinger ingedrukt op de opdracht die je wil delen. Tik op Deel en selecteer een deelmethode.

Specifieke opdracht delen met hulp van een zelfgemaakte opdracht

Het is aanvankelijk even een werkje om dit in te stellen, maar het is wel effectief. Door zelf een speciale opdracht te maken kun je eenvoudig andere opdrachten delen. Er wordt dan automatisch een iCloud-link aangemaakt die ook nog wordt gekopieerd. Je hoeft ‘m dan alleen nog ergens te plakken. Open de Opdrachten-app en volg deze stappen:

Tik bovenin op het plusje en tik op het zoekveld. Typ Haal mijn opdrachten op en selecteer de optie in de lijst. Tik opnieuw op het zoekveld en typ Kies uit lijst. Selecteer de optie. Optioneel: Tik op Toon meer om de mogelijkheid tot het delen van meerdere opdrachten in te schakelen. Via het zoekveld zoek je naar Haal link naar bestand op. Selecteer deze optie. Bijna klaar: zoek in het zoekveld naar Kopieer naar klembord en selecteer dit. Je opdracht moet er zo uitzien:

Tik bovenin op de drie puntjes en geef je opdracht een naam. Klaar? Tik op Gereed. Controleer de opdracht en tik op Gereed. De opdracht verschijnt nu in je bibliotheek.

Om de zelfgemaakte opdracht te gebruiken hoef je er alleen maar op te tikken. Selecteer de opdracht(en) die je wil delen en de link wordt naar je klembord gekopieerd. Let op dat iedereen met de link jouw opdracht kan gebruiken op hun eigen toestel. Bovendien kunnen zij de link ook weer zelf delen waarmee jij de controle kwijt bent.

Alle opdrachten delen met hulp van een zelfgemaakte opdracht

Wil je een manier hebben om eenvoudig al je opdrachten te delen? Dat kan. Hiervoor maak je ook een eigen opdracht aan, maar dat vergt minder stappen dan de bovenstaande uitleg. Open de Opdrachten-app en volg deze stappen:

Tik bovenin op het plusje en tik op het zoekveld. Typ Haal mijn opdrachten op en selecteer de optie in de lijst. Via het zoekveld zoek je naar Haal link naar bestand op. Selecteer deze optie. Bijna klaar: zoek in het zoekveld naar Kopieer naar klembord en selecteer dit. Je opdracht moet er zo uitzien:

Tik bovenin op de drie puntjes en geef je opdracht een naam. Klaar? Tik op Gereed. Controleer de opdracht en tik op Gereed. De opdracht verschijnt nu in je bibliotheek.

Als je op je nieuwe opdracht tikt zullen alle individuele iCloud-links van alle opdrachten gekopieerd worden. Dit kan even duren afhankelijk van hoeveel opdrachten je hebt. Het proces is klaar wanneer de voortgangscirkel verdwijnt. Als je de links plakt worden ze onder elkaar neergezet, maar zonder titel. Je moet dat zelf toevoegen.

Delen via een iCloud-link stoppen

Heb je een link gedeeld, maar wil je voorkomen dat deze vaker gedownload kan worden? Dan moet je het delen zelf stoppen. Hiervoor heb je de betreffende link nodig en je iPhone of iPad. Volg deze stappen:

Tik op jouw link vanuit bijvoorbeeld een notitie. Heb je de link niet? Haal deze dan op met één van de bovenstaande manieren. Tik rechtsboven op de drie puntjes en selecteer Stop delen.

Anderen die nu op de link klikken zullen een foutmelding krijgen. Ze zien niet welke opdracht aan de link verbonden was.

Opdracht ontvangen? Zo kun je ‘m toevoegen

We hebben tot nu toe alles uitgelegd over het delen van opdrachten, maar je moet ze natuurlijk ook kunnen toevoegen. Misschien heb je er een gevonden op ShortcutsGallery.com of een forum, maar je kunt er ook een krijgen van een vriend. Hoe je er ook een ontvangt, het proces is hetzelfde:

Tik op de link of het bestand van de opdracht. Controleer de opdracht en scrol helemaal naar beneden. Bij een hele lange uitgebreide opdracht betekent dat dat je heel veel moet scrollen. Tik op Voeg niet-vertrouwde opdracht toe.

Je kunt op jouw beurt weer de toegevoegde opdracht delen op de manieren die we al beschreven hebben. In deze tip bespraken we niet de utomatiseringen in de Opdrachten-app, maar we hebben wel andere tips hierover. Bekijk bijvoorbeeld hoe je automatisch je navigatie kunt starten in de auto.