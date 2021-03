Zo kun je de HomePod schoonmaken

Hoe kun je de HomePod schoonhouden en wat doe je met vlekken door vocht, wijn en vieze vingers? In deze tip lopen we mogelijke vlekken en vuil op de HomePod langs en geven we tips hoe je (vooral de witte) HomePod schoonmaken kunt.

Oeps, vlekken op je HomePod!

Terwijl de meeste mensen zich druk maken over de audiokwaliteiten en de spraakfuncties van de HomePod, zijn er ook mensen die zich iets heel anders afvragen: hoe hou je de stoffen bekleding van de speaker schoon? Vooral als je een witte HomePod neemt maak je je misschien zorgen of het vlekken geeft en hoe je stof en vochtplekken verwijdert.

Lees hieronder over:

Hoe moet je de HomePod schoonmaken?

Apple is in een supportartikel vrij kortaf over het schoonmaken van de HomePod: gebruik een droge doek. Indien nodig kun je de HomePod afvegen met een vochtig doekje. Apple geeft geen nadere details, maar een niet-pluizend doekje lijkt ons het veiligst om te voorkomen dat er vezels aan het toch wat ruwe gaasoppervlak blijven zitten. Het bedrijf raadt aan om geen ruitenreiniger, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, perslucht, ammonia of andere agressieve middelen te gebruiken.

Alles over de HomePod repararen lees je in een apart artikel op onze site.

Bekijk ook HomePod kapot? Hier moet je aan denken bij een HomePod-reparatie Is je HomePod-kabel kapot? Of doet de speaker het niet meer? Lees hier wat je kunt doen om als de HomePod reparatie nodig heeft of als er een ander defect bij de HomePod optreedt.

Hoe verwijder je stof van de HomePod?

De HomePod is bekleed met een textielachtige stof, die ook wat meeveert als je het indrukt. Het is een vrij dikke laag met gaatjes waar stof in kan gaan zitten. Even met een microvezeldoekje er overheen vegen of voorzichtig met de stofzuigerslang er langsgaan lijkt ons voldoende om het stof grotendeels te verwijderen. Je kunt de hoes niet zomaar eraf halen.

Hoe hou ik een witte HomePod schoon?

Heb je een witte HomePod, dan is het even oppassen. Morst iemand bijvoorbeeld vocht over de HomePod en grijp je snel een felgekleurd tafelservetje om het vocht eraf te vegen, dan kan dit kleur afgeven. Dit krijg je er niet zo snel weer vanaf, tenzij je met een vlekkenmiddel bezig gaat. Kies daarom liever voor wit keukenpapier of een wit doekje zonder decoratie.

Iets anders wat je je misschien afvraagt, is of de bovenkant erg gevoelig is voor vlekken. De bovenkant is van glad plastic gemaakt, dus je veegt eventuele vlekken er gemakkelijk weer af. Het is geen poreus oppervlak, waarin het vuil van vieze vingers zich in kan ophopen. Wel heb je bij een witte HomePod sneller last van vlekken op de bekleding, die je er misschien niet zo goed uit krijgt. Pas op dat je na het eten van curry, rode biet en andere voedingsmiddelen met sterke kleur je handen goed schoonmaakt voordat je de HomePod aanraakt.

Een heel ander probleem, is de kans op verkleuring. De witte HomePod kan geel worden en de zwarte kan verbleken, als deze vaak in de zon staat. Tot op heden hebben we geen klachten hierover gehoord. Apple geeft bij de regels voor HomePod-reparaties expliciet aan dat cosmetische schade zoals verkleuren niet gedekt wordt door de garantie. Je zult dit dus op eigen kosten moeten laten oplossen.

Wat te doen met vlekken op de HomePod?

Het kan zomaar gebeuren tijdens een feestje: iemand pakt de HomePod met vieze vingers vast, smeert er lippenstift op of gooit er een glas rode wijn overheen. Of je het meteen ontdekt of pas tijdens het opruimen: er is weinig meer aan te doen en het is te hopen dat je een spacegrijze hebt gekocht, zodat het minder opvalt.

Vuil dat je niet simpel met een doekje kunt afnemen zul je via de Apple Store moeten oplossen. Vervangen van de bekleding is niet mogelijk, dus je zult ca. 300 euro (grote HomePod) of ca. €90 (HomePod mini) kwijt zijn aan het omruilen van je HomePod voor een vervangend exemplaar. Dit zijn de prijzen voor reparaties buiten de garantie om. Deze prijzen zijn zo hoog omdat beide HomePod-modellen nauwelijks te repareren zijn. Ze krijgen van reparatiebedrijf iFixit dan ook een vrij lage reparatiescore.

Vlekken zorgen ervoor dat de speaker er wat minder mooi uit ziet, maar de muziek klinkt natuurlijk nog wel hetzelfde. Je kunt een vies geworden HomePod eventueel wat meer verstoppen in je interieur.

Hoe zit het met vochtplekken op de HomePod?

Apparaten met stekker moet je altijd ver houden van de badkuip. Er zijn al genoeg ervaringen geweest van mensen die hun haarföhn of een iPhone tijdens het opladen in het bad lieten vallen en het niet konden navertellen. Zet de HomePod dan ook niet op de rand van een ligbad, op de vensterbank van de douche, in de regen of bij een zwembad.

Apple’s speaker is ook eigenlijk niet bedoeld om in vochtige ruimtes te gebruiken. Daarvoor kun je beter een Sonos One nemen, die volgens de fabrikant geschikt is voor de badkamer.

Apple waarschuwt zelf ook dat je de HomePod niet in de buurt van drankjes, een zwembad, douche en ligbad moet gebruiken.

Mocht je last hebben van vlekken door optrekkend vocht, dan kun je de HomePod gewoon blijven gebruiken of tegen de hierboven genoemde bedragen laten omruilen voor een ander exemplaar.

De HomePod is volgens Apple alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Hoe kan ik HomePod-kringen op tafels voorkomen?

Een heel ander probleem is dat de HomePod kringen op houten tafels kan veroorzaken. Onder het kopje ‘Where to place HomePod’ in dit supportdocument besteedt Apple er nog eens nadrukkelijk aandacht aan. Het is volgens Apple niet ongebruikelijk dat een speaker met siliconen voet markeringen achterlaat op sommige houten oppervlakken. Dit komt volgens Apple door oliedampen, die tussen de voet en de tafel ontstaan.

Letterlijk zegt Apple:

It is not unusual for any speaker with a vibration-damping silicone base to leave mild marks when placed on some wooden surfaces. The marks can be caused by oils diffusing between the silicone base and the table surface, and will often go away after several days when the speaker is removed from the wooden surface. If not, wiping the surface gently with a soft damp or dry cloth may remove the marks. If marks persist, clean the surface with the furniture manufacturer’s recommended cleaning process. If you’re concerned about this, we recommend placing your HomePod on a different surface.

Je kunt de HomePod dus het beste op een niet-houten ondergrond zetten of met een boek of onderzetter voorkomen dat je vlekken op je meubels krijgt. Er zijn accessoiremakers die al speciale onderzetters hebben gemaakt, maar een gewone onderzetter voor pannen is een stuk goedkoper.

Apple waarschuwt ook dat je de HomePod niet vlakbij warmtebronnen moet zetten, zoals radiators en brandende kaarsen.

