Heb je een MacBook Pro met Touch Bar en loopt de Touch Bar vast? Dat is vervelend, maar gelukkig is er ook een oplossing. Wij leggen uit hoe het werkt.

De Touch Bar loopt over het algemeen niet vaak vast, maar als het dan toch gebeurt is dit meestal als je het geluidsvolume of de helderheid aanpast. Soms helpt het om even een andere app te openen op je Mac. Als dat niet lukt hebben wij de oplossing voor een vastgelopen Touch Bar.



Fix voor een vastgelopen Touch Bar

Misschien wist je al dat je een vastgelopen Mac app snel geforceerd kunt afsluiten met Alt–Command–Escape. Deze truc werkt niet voor de Touch Bar, want het is in feite geen app. Daarom vergt een vastgelopen Touch Bar iets meer moeite. Zo los je het op:

Open Activiteitenweergave (staat in de Apps-map in Finder). Tik rechtsboven TouchBarServer. Selecteer TouchBarServer in de lijst. Klik op het stopbord-icoon linksboven en selecteer Forceer Stop.

Is het niet je Touch Bar, maar Finder die vastloopt? Ook daarvoor hebben wij de oplossing. Lees in onze aparte tip wat je moet doen als Finder vastloopt.

Je Touch Bar zal vanzelf opnieuw opstarten. Als het goed is werkt hij nu weer als een zonnetje! Wist je eigenlijk dat je veel meer kunt doen met een Touch Bar dan de standaardfuncties die Apple je voorschotelt? Lees hier hoe je je Touch Bar nuttiger maakt.