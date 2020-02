De Apple Watch notificaties op je pols komen binnen via allerlei apps. Dat kan een persoonlijk berichtje zijn van een vriend, maar ook een melding van een app omdat er breaking news is, omdat er file staat of een regenbui aankomt. Slimme notificaties zijn ook mogelijk: de app ziet dat je een afspraak hebt en waarschuwt dat het tijd is om te vertrekken. Van sommige apps wil je notificaties ontvangen, van andere niet. Daarom lees je in deze tip hoe je Apple Watch notificaties kunt inschakelen en uitschakelen.

Apple Watch notificaties

Een van de belangrijkste functies van de Apple Watch is het ontvangen van notificaties op je pols, zodat je niet elke keer je iPhone uit je broekzak of tas hoeft te vissen. Maar hoeveel iPhone-notificaties krijg je eigenlijk op een dag binnen? Wil je deze wel allemaal op je pols ontvangen, of zit je dan de halve dag naar nutteloze meldingen te staren? Gelukkig kun je ook de notificaties beperken, zodat je niet gek wordt van alle meldingen.

Apple Watch notificaties beperken

Het sterke punt van de Apple Watch is dat je notificaties meteen op je pols ziet. Maar dat is ook meteen het zwakke punt. Als je de hele tijd meldingen met geluidje binnenkrijgt word je er gek van. Je kunt dit op een aantal manieren beperken:

Theatermodus: zet de theatermodus aan om te voorkomen dat het scherm hinderlijk oplicht bij een polsbeweging. Ook wordt het geluid automatisch op stil gezet. Dit is vooral bedoeld voor bioscoop- of theaterbezoek, maar het kan ook handig zijn als je in bed ligt.

Stille modus: In het Bedieningspaneel van de Apple Watch vind je een icoon met een belletje. Zet je dit aan, dan schakel je het geluid van de Apple Watch uit. Wel zo prettig als de mensen in je omgeving gek worden van het constant klinkende belletje bij elk bericht.

Niet storen: Wil je geen meldingen binnenkrijgen, dan zet je de Niet storen-modus aan. Je krijgt dan geen inkomende notificaties meer. Je herkent deze optie in het Bedieningspaneel van de Apple Watch aan het icoontje met de maan.

Apple Watch berichtgeving instellen

Berichten komen alleen binnen op de Apple Watch als je het horloge draagt en als deze ontgrendeld is. Je ontvangt geen meldingen op je Apple Watch als je je iPhone actief gebruikt, maar je kunt de meldingen laten nog wel terugkijken door omlaag te vegen op de wijzerplaat.

Je kunt per app ook aangeven of je meldingen wilt ontvangen en of daarbij de instelling van de iPhone wordt gevolgd. Dit heet Match iPhone.

Zo pas je het aan:

Open de Watch-app op de iPhone. Op het tabblad Mijn Watch tik je op Berichtgeving. Kies de app waarvan je de notificaties wilt aanpassen, bijvoorbeeld Agenda of Berichten. Dit is alleen mogelijk bij de standaard-apps van Apple zelf. Kies voor Aangepast en zet de gewenste schuifjes en opties aan. Bij de agenda heb je meer opties dan bij sommige andere apps.

Berichtgeving bij apps van derden

Bij apps van derden kun je alleen een schakelaar aan of uit zetten. Je hebt dus niet de gedetailleerde instellingen zoals bij de standaardapps die je hierboven ziet. Je stelt ze als volgt in:

Open de Apple Watch-app op de iPhone. Op het tabblad Mijn Watch ga je naar Berichtgeving. Blader wat verder omlaag en je ziet een lijst met alle apps die notificaties naar je kunnen sturen. Controleer of de schakelaar AAN (op groen) staat.

In deze lijst vind je zowel Apple Watch-apps van derden als alle andere apps die op je iPhone staan. Je stelt hier dus ook in of de meldingen van iPhone-apps op je Apple Watch getoond moeten worden.

Je herkent meldingen van Apple Watch-apps aan een rond appicoontje zodra de melding in beeld verschijnt. Is het icoontje vierkant, dan weet je dat het om een melding van een iPhone-app gaat.

Apple Watch notificaties uitschakelen

Op dezelfde manier schakel je notificaties van apps uit: ga naar de Apple Watch-app op de iPhone en controleer of de schakelaar UIT (op zwart) staat. Je kunt de berichtgeving op de Apple Watch dus anders instellen dan op de iPhone. Misschien wil je op de Apple Watch minder (of juist meer) notificaties ontvangen. Je kunt dit helemaal zelf bepalen.

Apple Watch notificaties nauwkeuriger instellen

Er zijn twee manieren om de notificaties op de Apple Watch nauwkeuriger in te stellen. We bespreken hieronder Berichtaanduiding en Berichtenprivacy, twee functies die ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van gemiste berichten en voorkomt dat iemand anders zomaar kan meekijken.

Berichtaanduiding

Zet je deze schakelaar AAN, dan verschijnt er een rode stip bovenaan het horlogescherm, om aan te geven dat er ongelezen berichten zijn. Ga naar de betreffende app (bijvoorbeeld Tweetbot of iMessage) om de berichten te bekijken.

Berichtenprivacy

Net als op de iPhone kun je ook op de Apple Watch aangeven dat je niet de volledige notificatie meteen in beeld wilt zien. Deze functie heet Berichtenprivacy. Als je in gezelschap bent (bijvoorbeeld tijdens een diner, waarbij anderen gemakkelijk op je pols kunnen kijken), wil je niet dat de naam en inhoud van berichtjes zomaar zichtbaar zijn. Je kunt daarom de privacy zodanig instellen, dat je alleen een melding krijgt dát er een bericht is van een bepaalde app. De inhoud van het bericht krijg je pas te zien, als je erop tikt. Als je deze functie inschakelt, hou er dan wel rekening mee dat de leuke animaties van de Activiteit-app bij het behalen van je doelen niet zichtbaar zijn.

