Bij binnenkomende sms-berichtjes en iMessages wil je soms niet dat anderen kunnen zien wat er in het bericht staat. Helemaal niet als er een bericht met persoonlijke verhalen binnenkomt, net op het moment dat je je iPhone of iPad hebt uitgeleend aan een vriend om foto’s te kijken. Gelukkig kun je de voorvertoning (preview) op het scherm makkelijk uitschakelen.



Voorvertoning voor sms en iMessage uitschakelen

Het uitschakelen van een voorvertoning (preview) gaat heel makkelijk:

Ga naar Instellingen > Berichtgeving. Tik vervolgens op Berichtem om de meldingen voor de Berichten-applicatie aan te passen. Scroll helemaal naar onderen totdat er Toon voorvertoning in beeld komt. Kies de optie Nooit.

Je krijgt nu geen voorvertoning als er een melding binnen komt, zelfs niet als je je iPhone of iPad ontgrendeld hebt.

Het effect zie je hierboven: links de oude situatie met voorvertoning en rechts de nieuwe situatie zonder voorvertoning. In dat geval verschijnt er alleen een naam of nummer en de mededeling Sms-bericht of iMessage. Ook bij een pushbericht terwijl je de iPhone of iPad ontgrendeld hebt, verschijnt dan het woord Sms-bericht of iMessage in plaats van de inhoud van het bericht.

Voor andere apps is het afhankelijk van de desbetreffende instellingen of je een voorvertoning kunt uitschakelen. Voor WhatsApp gaat het via de instellingen van WhatsApp zelf. Open hiervoor WhatsApp en ga naar Instellingen > Meldingen > Toon voorvertoning. Je kunt in WhatsApp zelf kiezen of de preview getoond wordt bij een ontgrendelde iPhone.

