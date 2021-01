Soms wil je even geen meldingen ontvangen op je Apple Watch. Bij een voorstelling of in de bioscoop bijvoorbeeld. Dan is de Niet Storen-functie op de Apple Watch een goede oplossing.

Apple Watch op Niet Storen zetten

Sinds de komst van de Apple Watch in 2015 zijn we nog makkelijker te bereiken dan voorheen. Maar soms komt een melding op je pols toch niet zo goed uit. Dan is het goed om te weten dat je je Apple Watch ook even kan dempen. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder leggen we je het uit.



Apple Watch synchroon laten lopen met iPhone

Een van de meest handige opties om je meldingen te dempen, is de Niet Storen-functie. Deze functie vind je ook op je iPhone en het is dan ook het handigste om je Watch synchroon te laten lopen met je iPhone. Zet je je iPhone in de Niet Storen-stand, dan gaat je Watch hierin mee.

Zo zorg je dat de Apple Watch qua stilhouden synchroon loopt met de iPhone:

Open de Watch-app op je iPhone Ga naar het tabblad Mijn Watch onderin het scherm. Ga naar Algemeen > Niet storen. Zet Match iPhone aan.

Mocht je vanaf nu Niet Storen aanzetten op je iPhone, dan zal je Watch hierin volgen.

Niet Storen aanzetten via je Apple Watch

Het is ook mogelijk om direct op je Apple Watch Niet Storen in te schakelen. Hiervoor moet je in het Bedieningspaneel van de Apple Watch zijn.

Dit gaat als volgt:

Ga naar je wijzerplaat door op de Digital Crown te drukken. Veeg met een vinger omhoog vanaf de onderkant, om het Bedieningspaneel te openen. Tik op het maantje.

Sinds watchOS 5 heeft de Niet Storen-functie tal van nieuwe mogelijkheden gekregen om je Apple Watch langer stil te houden. Zo krijg je een menu waarin je kunt aangeven of je de functie voor een uur wil inschakelen, tot vanavond of tot je de huidige locatie verlaat.

Andere manieren om je Apple Watch stil te houden

Naast de Niet Storen-functie, kent de Watch ook nog andere opties om de stortvloed aan meldingen te dempen, namelijk de Stille modus en de theatermodus.

Stille Modus op de Apple watch

Stille modus is een optie op je Apple Watch, ook in het Bedieningspaneel vindt. Het zorgt ervoor dat je meldingen wel binnenkomen, maar zonder geluid. Heb je deze functie ingeschakeld dan licht het scherm van je Watch nog wel op bij het ontvangen van een melding, maar je hoort geen geluidje. Veel mensen hebben deze knop continu ingeschakeld staan, om anderen in je omgeving niet te storen.

Lees meer over het minder storend maken van je Apple Watch in onze aparte tip.

Theatermodus op de Apple Watch

Theatermodus is een modus waarmee je ervoor zorgt dat je Watch tijdelijk geen geluid maakt bij het ontvangen van meldingen, maar waarbij ook het scherm niet oplicht. Wel zul je een trilling voelen als je een berichtje krijgt. Zodra je op het scherm tikt, zal deze weer oplichten. Je schakelt deze modus in en uit door op het icoontje van de comedy/tragedy-maskers te drukken. Meer uitleg lees je in onze tip over de Apple Watch theatermodus.

