Amazon heeft een eigen streaming muziekdienst, vergelijkbaar met Spotify en Apple Music. Hoewel Amazon Music Unlimited officieel niet in Nederland beschikbaar is, kun je je wel gewoon aanmelden via deze link. Momenteel is er zelfs een actie waarbij je drie maanden gratis krijgt en je daarna €9,99 per maand betaalt. Voor wie graag met z’n Apple Watch muziek wil luisteren, is er voor Amazon Music-gebruikers nu goed nieuws. Met de nieuwe Amazon Music-app voor Apple Watch kun je luisteren vanaf je Apple Watch of hem gebruiken als afstandsbediening voor je iPhone.



Amazon Music voor Apple Watch

De app is vrij eenvoudig opgebouwd. In het startscherm kun je kiezen of je wil afspelen vanaf de Apple Watch zelf (via een draadloos verbonden hoofdtelefoon of oordopjes) of via de iPhone. Kies je voor afspelen vanaf de Apple Watch, dan kan dat ook zonder iPhone in de buurt als je een Apple Watch 4G hebt. Verder kan je vanaf het beginscherm zoeken naar nummers met de zoekfunctie, bladeren door je bibliotheek of meteen voorgestelde muziek beluisteren.

Tijdens het luisteren via de Apple Watch merken we wel verschil in audiokwaliteit met wanneer je via de iPhone luistert. Muziek klinkt beduidend minder helder en soms zelfs een beetje dof. Maar als je alleen wat extra motivatie van de muziek nodig hebt tijdens het hardlopen, moet dat voldoende zijn. Het is niet mogelijk om offline muziek mee te nemen op de Apple Watch.

Amazon Music Unlimited biedt op de iPhone een uitgebreide catalogus van muziek. Een deel van de content is ook beschikbaar in Dolby Atmos. Mocht je de dienst willen proberen, dan kan je je via deze link aanmelden voor drie maanden gratis.

Net als met Apple Music kun je ook met Spotify muziek streamen op de Apple Watch.