Zit jouw Apple Watch horlogebandje te krap, omdat je grote polsen hebt? Dan hebben we 5 oplossingen om toch de Apple Watch te kunnen dragen. Speciale bandjes voor grote polsen, aanpassingen en grote maten, plus een bonustip voor mensen die juist heel slanke polsen hebben.

Apple Watch-bandje te klein of te groot

Past het horlogebandje van de Apple Watch niet goed? Dan hebben we 5 passende oplossingen om te zorgen dat je toch plezier hebt van de Apple Watch. Lees ook onze tip over polsomtrek van de Apple Watch-bandjes, zodat je weet welke modellen bij jou passen.

Apple Watch-bandje te klein

We krijgen regelmatig meldingen van lezers, die merken dat het sportbandje van de Apple Watch of een ander type horlogebandje niet past. Vaak gaat het erom dat het horlogebandje te klein is. Gelukkig zijn er meerdere manieren om het op te lossen.

#1 Gebruik een groter sportbandje

Voor de kenners is het misschien gesneden koek, maar er zijn mensen die niet weten dat je bij het sportbandje twee formaten krijgt geleverd. Het ‘reservedeel’ bevindt zich in de verpakking, maar we kunnen ons voorstellen dat je het aanvankelijk over het hoofd ziet. Vooral als je een wit sportbandje hebt gekocht, valt het extra deel nauwelijks op tussen de papieren die je krijgt meegeleverd.

Verwijder het korte deel van het sportbandje en bevestig het langere deel. De sportbandjes die je bij de 44mm Apple Watch krijgt geleverd zijn geschikt voor een pols tot 210mm omtrek. Heb je een groter bandje nodig, dan kun je die los kopen voor €49. Bij deze los verkrijgbare bandjes kun je kiezen voor een extra grote uitvoering voor polsen tot maar liefst 245mm omtrek!

#2 Kies een groter formaat Apple Watch

Heb je forse polsen, dan staat de 38mm/40mm Apple Watch waarschijnlijk toch al wat ieniemienie. In dat geval kun je beter kiezen voor het 42/44mm-model, omdat deze grotere horlogekast geleverd wordt met langere bandjes. De dikte van je pols is bepalend welk model het beste bij jou past. Heb je erg slanke polsen, dan zou de 40mm Apple Watch misschien beter bij je staan.

Neem bijvoorbeeld de Apple Watch met sportband:

Apple Watch Series 6 in 40mm

Apple Watch Series 6 in 44mm

De grotere Apple Watch wordt geleverd met een iets langer horlogebandje. Losse sportbandjes zijn geschikt voor polsen tot 245mm. Bij de grotere modellen heb je ook een grotere schermresolutie en een langere batterijduur.

Lees meer over het kiezen van het juiste formaat Apple Watch in onderstaande tip. Of kijk welke polsmaat bij Apple Watch-bandjes passen.

#3 Kies een horlogebandje afgestemd op grote polsen

Apple verkoopt horlogebandjes van verschillende materialen. Sommige modellen zijn speciaal bedoeld voor slanke polsen, terwijl andere horlogebandjes voor bijna elk formaat pols zijn gemaakt. Apple heeft een zogenaamde sizing chart waarmee je kunt bepalen wat de omtrek van je pols moet zijn voor elk type bandje. Daarbij zie je ook wat gangbare maten voor polsen van mannen en vrouwen zijn. Volgens Apple zitten vrouwen meestal tussen 140mm en 175mm, terwijl mannen gewoonlijk polsen met een omtrek tussen 165mm en 195mm hebben.

Geschikt voor grote polsen:

Sportbandje

40mm standaard: 130-200 mm pols

40mm Nike+: 130-200 mm pols

44mm standaard: 140-185 mm pols

44mm Nike+: 140-210 mm pols

44mm XL: 160-245 mm pols (alleen in zwart)

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)





Geweven sportbandje (Sport Loop)

40mm standaard: 130-200 mm pols

40mm Nike+: 130-190 mm pols

44mm standaard: 145-220 mm pols

44mm Nike+: 145-220 mm pols

44mm XL: 170-245 mm pols (alleen in diepgrijs)

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)





Solobandje

40mm: maat 1 t/m 9

44mm: maat 4 t/m 12

Bij deze bandjes moet je gebruik maken van een uitknipbare pashulp, die je op de website van Apple vindt. Er zijn in totaal 2 x 9 maten voor respectievelijk 40mm en 44mm. In het algemeen geldt dat 40mm geschikt is voor een pols van 130-200mm en 44mm geschikt is voor een pols van 140-210mm.

Prijs: 49 euro

Leren bandje met ribbels

44mm Medium: 150-185 mm pols

44mm Large: 180-210 mm pols

Prijs: 99 euro





Schakelarmband

40mm standaardmaat: 135-195 mm pols

44mm standaardmaat: 140-205 mm pols

Prijs: 349 of 449 euro

Apple Watch-horlogebandjes koop je via de Apple Store en diverse andere winkels.

#4 Kies een XL-bandje of gebruik extra schakels

Er zijn ook Apple Watch-bandjes in maat XL, speciaal voor mensen met wat grotere polsen. De sportband is verkrijgbaar in maat XL (alleen in zwart) en de geweven sportband is ook in XL verkrijgbaar (alleen diepgrijs).

Bij de schakelarmband kun je een uitbreidingsset kopen om de schakelarmband van de Apple Watch groter te maken. Dit zorgt ervoor dat je het horloge kunt dragen om polsen met een omtrek van maximaal 245 mm.

#5 Kijk bij externe partijen

Apple’s aanbod is mooi, maar het houdt alleen rekening met de gangbare maten. Ondertussen is het aanbod van third party horlogebandjes enorm gegroeid. Daar zitten ook modellen bij die rekening houden met heel grote of heel kleine polsen. Misschien ben je bij een ander merk beter af dan bij Apple. In ieder geval heb je veel meer keuze.

Bekijk het aanbod van goedkope bandjes bij Bol.com.

Bonustip: Apple Watch-horlogebandjes voor slanke polsen

Heb je heel slanke polsen, dan heb je een ander probleem. Zelfs het kleinste gaatje van de horlogeband kan dan nog te ruim zijn. Kies in dat geval een 38mm/40mm Apple Watch-horlogebandje voor mensen met smalle polsen. Bij de Moderne Gesp kun je zelfs kiezen uit drie formaten, allemaal afgestemd op smallere polsen.

Geschikt voor jouw smalle polsen:

Solobandje

40mm: maat 1 t/m 9

44mm: maat 4 t/m 12

Bij deze bandjes moet je gebruik maken van een uitknipbare pashulp, die je op de website van Apple vindt. Er zijn in totaal 2 x 9 maten voor respectievelijk 40mm en 44mm. In het algemeen geldt dat 40mm geschikt is voor een pols van 130-200mm en 44mm geschikt is voor een pols van 140-210mm.

Prijs: 49 euro

Leren bandje met moderne gesp

40mm Small: 135-150mm pols

40mm Medium: 145-165mm pols

40mm Large: 160-180mm pols

Prijs: 149 euro





Milanees bandje

40mm standaardmaat: 130-180 mm pols

44mm standaardmaat: 150-200 mm pols

Prijs: 99 euro





Lees meer over Apple Watch horlogebandjes in onze round-up. Daarin zie je ook welke modellen Apple zoal verkoopt en wat ze kosten. Check ook wat de polsomtrek van de Apple Watch-bandjes zijn, zodat je weet welke modellen bij jou passen.