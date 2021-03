De iPhone bevat heel wat vertrouwelijke informatie. Wil je voorkomen dat dit bij verlies of diefstal in verkeerde handen valt, dan kun je je iPhone beschermen door deze op afstand te wissen. Maar dat is niet altijd de slimste oplossing!

iPad en iPhone op afstand wissen

Vooral als je een gemakkelijk te raden pincode hebt ingesteld is het belangrijk om je toestel op afstand te wissen. Een wildvreemde kan namelijk door al je privéinformatie snuffelen. Iemand met kwade bedoelingen kan zelfs nog iets verder gaan: wie iemand toegang heeft tot jouw e-mail kan wachtwoorden van heel veel diensten resetten of opvragen. Daardoor kan je digitale leven geruïneerd worden, waardoor je met extra werk of onnodige kosten wordt opgescheept.

Waarom wissen niet altijd verstandig is

Zit er een pincode op en kan de vinder jouw contactinformatie terugvinden (bijvoorbeeld via het Medisch ID? of door aan Siri te vragen ‘Wie ben ik?’)?

Of is je toestel onbeveiligd en vrees je na een paar dagen dat je je iPhone of iPad echt niet meer terugkrijgt?

Bekijk ook iPhone gestolen of kwijtgeraakt: doe dit eerst! iPhone kwijt? Is je iPhone verloren of gestolen, dan moet je snel actie ondernemen. Deze tips leggen uit wat je moet doen.

Remote wipe op twee manieren

Ben je je iPhone of iPad kwijtgeraakt dan is het belangrijk om je te realiseren dat wissen niet altijd de beste oplossing is. De eerlijke vinder kan niet meer zien van wie het toestel is, waardoor de kans juist weer kleiner is dat je je geliefde iPhone of iPad terugkrijgt. Maak daarom voor jezelf een afweging:

Er zijn twee manieren om een ‘remote wipe’ uit te voeren: via iCloud of via een externe beheeroplossing zoals Exchange (voor zakelijke gebruikers), Jamf Pro, Simple MDM, Miradore en dergelijke.

De meest voor de hand liggende manier is via iCloud, de gratis online dienst van Apple.

Er zijn twee vereisten om een remote wipe te kunnen uitvoeren. De iPhone moet verbinding met internet hebben en de batterij moet nog voldoende vol zijn. Bij een lege batterij is er geen mogelijkheid meer om de iPhone te traceren en dus ook niet om een remote wipe uit te voeren. Je zult in dat geval moeten wachten tot de vinder (of dief) het toestel weer oplaadt. Als een kwaadwillende de simkaart eruit heeft gehaald en er ook geen vertrouwd netwerk in de buurt is, wordt het lastiger en zul je moeten wachten tot het toestel weer toegang tot internet heeft.

iPhone wissen via iCloud en mobiele app

iCloud biedt diverse functies, waaronder de mogelijkheid om op afstand je toestel te wissen. Raak je de iPhone kwijt en weet je zeker dat hij niet ergens thuis tussen de kussens op de bank ligt? Dan kun je je toestel blokkeren via een willekeurige computer met internettoegang of via een andere iPhone of iPad.

Log in op iCloud.com of open de Zoek mijn-app op een ander toestel. De iPhone verschijnt (als het goed is) als een stipje op de kaart. Zo weet je in ieder geval waar de iPhone zich bevindt. Je kunt nu een alarmsignaal naar de iPhone laten sturen, waarbij de iPhone luid gaat piepen. Ben je de iPhone buitenshuis kwijtgeraakt, dan kun je ook een boodschap naar het scherm sturen, waarin je de eerlijke vinder verzoekt om contact op te nemen. Je geeft daarbij je naam en contactinformatie, bijvoorbeeld het telefoonnummer van een vriend (je eigen nummer is immers niet bereikbaar). Ben je bang dat de iPhone in verkeerde handen is gevallen, dan kun je vanuit iCloud.com of de Zoek mijn iPhone-app opdracht geven om het toestel op afstand te wissen. De Zoek mijn-app hoeft niet op je toestel te staan om de wisactie uit te voeren. Wel moet je een account bij iCloud hebben aangemaakt, waarmee je op de iPhone bent ingelogd.

Let op: zodra je de iPhone hebt gewist kun je geen gebruik meer maken van Zoek mijn iPhone. De iPhone is dan ook niet meer op de kaart te lokaliseren. Wis dus alleen je iPhone als je zeker weet dat je hem niet meer gaat terugvinden en wilt voorkomen dat anderen toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

iPhone wissen via beheersoftware

Wordt jouw iPhone centraal beheerd met oplossingen zoals Exchange, Scalefusion, ManageEngine, Jamf Pro of een van de vele andere mobile device management-oplossingen, dan is het hiermee vaak mogelijk om het toestel op afstand te laten wissen. Hiervoor zul je contact op moeten nemen met de IT-afdeling of de beheerder van jouw bedrijf.

Dit voorkomt dat vertrouwelijke afspraken en contactgegevens in verkeerde handen komen. Zeker in een zakelijke omgeving kan het zoekraken van een iPhone grote consequenties hebben: bedrijfsgeheimen liggen op straat en er staan op de iPhone vast ook nog wat persoonlijke gegevens die liever binnenshuis moten blijven.

Zo werkt het in de veelgebruikte softwareoplossing Jamf:

Log in bij Jamf Now. Selecteer het apparaat dat je wilt wissen. Klik op de drie puntjes rechtsboven om het menu te openen. Kies Erase device en bevestig je keuze.

Alle inhoud van het apparaat wordt nu gewist. Werkt het apparaat met een eSIM, dan worden de instellingen daarvan ook verwijderd. Er is een internetverbinding nodig om het commando te kunnen uitvoeren.

Hoe krijg je je gegevens terug?

Stel dat je na verloop van tijd je iPhone teruggevonden hebt. Hoe krijg je dan je gegevens terug van een gewiste iPhone? Simpel: als het goed is heb je automatisch iCloud-backups gemaakt.

Je laadt je teruggevonden iPhone op, doorloopt de stappen om weer in gebruik te nemen en geeft daarbij aan dat je een backup wilt terugzetten. Dit kan ook zonder computer, als je bijvoorbeeld op vakantie bent.

Bekijk ook Zo maak je een iCloud backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Hoe maak je een iCloud backup op de iPhone en iPad? Wat zit er allemaal in een iCloud backup en hoe zet je deze weer terug op je iPhone of iPad? In deze tip lees je er alles over!