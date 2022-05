Wist je dat je de Apple Watch automatisch terug kunt laten gaan naar de wijzerplaat, ook tijdens het doen van een workout? In deze tip leggen we het uit.

Terug naar klok: altijd terug naar de wijzerplaat

Er zijn Apple Watch-apps die op de voorgrond actief blijven als je ze gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Workout-app, die je steeds in beeld hebt tijdens het sporten. Of de Timer- en Stopwatch-functie waarmee je in een oogopslag kunt zien hoe veel tijd er is verstreken. Je kunt echter zorgen dat de Apple Watch altijd na een paar minuten terug gaat naar de wijzerplaat, ook als er een andere app op de voorgrond actief is. Je kunt natuurlijk altijd terug naar de wijzerplaat door op de Digital Crown te drukken, maar met deze stappen gaat het automatisch.

Workout-app op de achtergrond gebruiken

Zo zorg je dat je tijdens een workout automatisch terug gaat naar de wijzerplaat van je Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar Algemeen > Terug naar klok. Kies een standaard tijdsduur, bijvoorbeeld 2 minuten.

Afwijkende tijdsduur instellen voor bepaalde apps

Nadat je hierboven de standaard tijdsduur hebt ingesteld kun je voor andere apps een afwijkende tijdsduur kiezen. Dit kan per app.

Zo werkt het:

Volg bovenstaande stappen en kies een standaard tijdsduur. Blader omlaag en tik de gewenste app aan. Zoals je ziet is dit mogelijk voor standaard apps en voor apps van derden. Kies Aangepast. Geef aan na hoeveel tijd de wijzerplaat moet verschijnen. Je kunt kiezen uit 2 minuten of 1 uur.

