Wil je Apple-producten uit het buitenland aanschaffen omdat de prijs veel lager ligt? In dit artikel leggen we uit waar je rekening mee moet houden. Het is niet altijd goedkoper om voor Apple-producten naar het buitenland te reizen en je moet ook rekening houden met enkele addertjes onder het gras, zoals salestax en afwijkende adapters.

Apple-producten uit het buitenland

Je hebt in het buitenland een leuke aanbieding gezien voor een Apple-product. De prijs ligt een stuk lager dan bij de Apple Store in België en Nederland. Goed idee? Of een aankoop waar je later spijt van krijgt? Dit artikel vertelt je alles over het Apple-producten uit het buitenland. Waar moet je rekening mee houden? Hoe zit het met iPhone-garantie en iPad-reparaties? Ben je altijd goedkoper uit en zijn er nog verborgen kosten waar je rekening mee moet houden? In dit artikel praten we je bij! Daarnaast hebben we tips over het kopen van producten uit China, zoals goedkope accessoires.

Welke Apple-producten uit het buitenland?

Sommige Apple-producten zijn geschikter om in het buitenland te kopen dan andere. Er zijn grofweg drie soorten producten:

Universele producten zoals horlogebandjes en iPhone-hoesjes. Deze zijn in alle landen hetzelfde en zijn daardoor prima in het buitenland aan te schaffen. Deze accessoires zullen ook niet zo snel kapot gaan. Veel mensen kopen tegenwoordig accessoires uit China. Vooral ‘wegwerpproducten’ zoals hoesjes en screenprotectors kun je zonder veel risico in China kopen.

zoals horlogebandjes en iPhone-hoesjes. Deze zijn in alle landen hetzelfde en zijn daardoor prima in het buitenland aan te schaffen. Deze accessoires zullen ook niet zo snel kapot gaan. Veel mensen kopen tegenwoordig accessoires uit China. Vooral ‘wegwerpproducten’ zoals hoesjes en screenprotectors kun je zonder veel risico in China kopen. Apparaten met vaste stekker zoals de HomePod en accessoires van andere merken zoals draadloze opladers met vaste stekker. Als er geen Europese stekker aan vastzit zul je steeds een reisadapter moeten gebruiken.

zoals de HomePod en accessoires van andere merken zoals draadloze opladers met vaste stekker. Als er geen Europese stekker aan vastzit zul je steeds een reisadapter moeten gebruiken. Apparaten met losse adapter zoals de iPhone, iPad en MacBook. Bij deze apparaten kun je een eventueel niet-Europese adapter gemakkelijk vervangen door een geschikt exemplaar. Dit zorgt er automatisch voor dat het apparaat de juiste stroomtoevoer krijgt.

Apple-producten uit Europa

Apple-producten uit de EU zijn het makkelijkst: in bijna alle landen wordt dezelfde stroomadapter gebruikt en bijna overal kun je afrekenen in euro’s. Daardoor kun je goed de prijzen vergelijken. De prijs kan door afwijkende BTW-percentages en eventuele kopieerheffingen per land verschillend zijn. Je hebt niet te maken met invoerheffingen, omdat er vrij verkeer van goederen is binnen de EU. Koop je je spullen in Zwitserland of een ander land dat buiten de EU valt, dan is de situatie iets ingewikkelder en heb je wel te maken met beperkingen en heffingen op de invoer van goederen. Het prijsverschil binnen Europa is vaak te gering om ervoor op reis te gaan.

Als je zakelijk gebruiker bent kan het voordelen hebben om je Apple-spullen niet in het buitenland te kopen, omdat het wat gemakkelijker is voor de BTW-administratie.

De taal is meestal geen probleem: alle iPhones, iPads en Macs zijn in tientallen talen te gebruiken, waaronder Nederlands. Ondersteuning voor Siri is er ook in het Vlaams.

De HomePod is momenteel de grootste uitzondering, want die is alleen met Engelstalige Siri te gebruiken. Let bij een MacBook kopen op het toetsenbord: er is verschil tussen de Amerikaanse, Nederlandse en Belgische (AZERTY) toetsenbordindeling.

Zoek je meer informatie over iPhones uit het buitenland, lees dan even onze artikelen over:

Apple-producten uit de Verenigde Staten (VS)

Heel wat mensen kopen hun Apple-producten graag in Amerika, omdat het prijsverschil soms gigantisch lijkt. Maar check even goed of dat echt zo is. Veel mensen houden er geen rekening mee dat de Amerikaanse prijzen excl. salestax worden weergegeven, terwijl in Nederland al 21% BTW is meegerekend. Daardoor is $999 nooit gelijk aan €999. In ons artikel over iPhone in het buitenland kopen leggen we dit uit onder het kopje ‘Is een Amerikaanse iPhone uit USA echt goedkoper?‘

Het koersverschil tussen de VS en Europa is gaandeweg wat minder gunstig geworden, waardoor het meenemen van spullen uit de VS ook wat minder populair is geworden. Ook komt het minder vaak voor dat mensen spullen vanuit de VS laten opsturen via bemiddelingsdiensten zoals Borderlinx, Shipito.com, FromUS2EU of MyUS. Vaak ben je voor dit soort diensten meer geld kwijt dan wanneer je gewoon in Nederland of België had gekocht. Het kan wel een uitkomst zijn voor producten die nog niet officieel in Europa zijn verschenen.

Let bij iPhones uit Amerika op dat er verschillende iPhone-modelnummers in gebruik zijn bij de providers Sprint, Verizon, AT&T en T-Mobile. Daardoor zijn ze technisch niet identiek aan de modellen die in Europa worden verkocht. Dit geldt ook voor landen als Japan en China.

De Amerikaanse stroomadapter die je bij producten uit de VS krijgt kun je uiteraard vervangen door een Europese adapter (ca. 25 euro). Vaak zul je nog wel een geschikte adapter hebben liggen. In de VS kun je terecht bij de officiële Apple Store en bij diverse winkelketens zoals Best Buy. Vaak valt er ten opzichte van de adviesprijs nog wel wat extra voordeel te halen door goed de iPhone-prijzen te vergelijken.

Apple-producten wereldwijd

Er zijn natuurlijk nog veel meer landen op de aardbol waar je Apple-producten kunt aanschaffen. Vaak loont het niet de moeite om er naartoe te reizen, maar moet je toch in bijvoorbeeld Hongkong, Japan of Canada zijn, dan is het een kleine moeite om even te kijken of de Apple-producten er misschien goedkoper zijn. Bij alle landen buiten de EU moet je rekening houden met invoerheffingen zodra je voor meer dan €430 van buiten de EU invoert.

Voor invoeren van producten per pakketpost geldt een limiet van 22 euro. Bij pakketten met een waarde boven 22 euro moet je BTW betalen. Deze vrijstelling zal vanaf januari 2021 vervallen. Alle details lees je hier.

Bij grote koeriersbedrijven zoals UPS of DHL ontkom je niet aan de douanekosten. Zij rekenen bovendien afhandelingskosten:

PostNL: €13

UPS: €13

DHL: €14

Deze bedrijven regelen als extra ‘service’ alvast de douane-aangifte en sturen daarvoor uiteraard wel de rekening. De heffing is afhankelijk van de omschrijving van de inhoud van de verpakking. Wil je bijvoorbeeld een iPod laten opsturen, dan krijg je bij ‘computer’ een lagere heffing dan wanneer er ‘mp3 speler’ op de verpakking staat.

Het zelf meenemen van spullen in je bagage is dan ook gunstiger, want daarvoor geldt een veel hogere vrijstelling.

Garantie op buitenlandse producten

Bij producten die je in het buitenland hebt gekocht krijg je te maken met afwijkende garantie-regels. Zo heb je met producten die je buiten de EU hebt gekocht geen recht op de Europese regels voor consumentenbescherming. En als zakelijke gebruiker heb je evenmin recht op Europese consumentenregels. Hou daar dus rekening mee, want goedkoop kan op zo’n manier toch duurkoop worden als je voor een iPhone-reparatie naar het buitenland moet reizen.

Iets anders dat meespeelt, is dat je alleen in het eerste jaar bij de Apple Store binnen kunt stappen als je Apple-product defecten vertoont. In het tweede jaar moet je terug naar de winkelier waar je het product gekocht hebt. Dat kan lastig worden als je je iPad als dagkoopje hebt gekocht bij een partijenhandel, bij MediaMarkt in Italië of bij Groupon Spanje. Dergelijke partijen zijn minder gemakkelijk bereikbaar voor klantenservice en even er naartoe reizen is ook lastig.

